LIVE: La Louvière - Anderlecht meteen even stilgelegd door rookgordijn

18' eerste helft, minuut 18. Daar is de 0-1: Zirkzee tikt van dichtbij binnen. Het constante balbezit van Anderlecht kon niet zonder gevolgen blijven voor La Louvière. Murillo haalt de achterlijn en brengt laag voor. Zirkzee kan te makkelijk binnen tikken. Anderlecht staat verdiend voor.

16' eerste helft, minuut 16. Bal is voor paars-wit. Na iets meer dan een kwartier spelen is het balbezit voor 75 procent van de tijd voor de Brusselaars. Balbezit zonder doelpogingen levert geen kwalificatie op, denkt Refaelov. Hij probeert het eens van aan de rand van het strafschopgebied. Geen onaardige poging, maar opnieuw heeft de doelman van La Louvière een redding in huis.

14' eerste helft, minuut 14. Doelman Livertiaux houdt La Louvière recht. Cullen legt de bal achter de defensie van de thuisploeg alsof hij Busquets van Barcelona is. Amuzu neemt de bal goed mee, maar doelman Libertiaux maakt de hoek ook goed klein. Amuzu krijgt de bal er niet langs. Grote kans dit.

11' eerste helft, minuut 11. De vrije trap naar de tweede paal is iets te ver, maar La Louvière toont wel dat het goed is begonnen en Anderlecht vanavond niets cadeau gaat geven.

10' eerste helft, minuut 10. Geel Magalllan. Magallan laat zich vroeg in de amtch negatief opmerken. Hij wint eerst het sprintduel met Soumare, maar speelt dan veel te kort terug. Hij wil het goedmaken en trekt de aanvaller van La Louvière dan neer. Geel is correct, want Hoedt was ook nog in de buurt.

5' eerste helft, minuut 5. Van Crombrugge speelt met vuur. De druk van La Louvière op doelman Van Crombrugge levert bijna iets op. De doelman van Anderlecht probeert rustig te controleren en een oplossing te vinden, maar kan uiteindelijk niet anders dan een corner weggeven. Zonder gevolgen.

3' eerste helft, minuut 3. Match ligt al stil. De aanwezige fans zien iets té enthousiast. Er is zo veel rook op het veld, dat de match wordt stilgelegd. We konden de spelers inderdaad al niet meer zien op de tv-beelden.

1' eerste helft, minuut 1. La Louvière komt. De aftrap is net gegeven en La Louvière trekt meteen naar voor. Magallan moet een schot afblokken van Soumare.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:47 eerste helft, 20 uur 47. Aftrap. Het bekeravontuur van Anderlecht is begonnen in La Louvière! Volg de match in de 1/16e finales hier. En of er sfeer is! Er zitten 10.000 wild enthousiaste fans in het stadion.



20:37 De opstelling van La Louvière. vooraf, 20 uur 37. De opstelling van La Louvière

19:58 vooraf, 19 uur 58. We moeten niet kijken naar de drie reeksen dat La Louvière lager speelt. We moeten respect hebben en ons concentreren. Vincent Kompany.

19:51 vooraf, 19 uur 51. Kompany kiest voor vertrouwde namen. Wie gedacht had dat Anderlecht in deze 1/16e finale in de beker van België een blik jonge spelers zou opentrekken, komt bedrogen uit. De enige opvallende naam in de basis is de 28-jarige centrale verdediger Magallan. Hij staat naast Hoedt in plaats van Harwood-Bellis (19). Vooraan krijgt het drietal Amuzu-Refaelov-Zirkzee speelkansen. Op het middenveld mag Ashimeru nog eens in de basis beginnen, hij moet combineren met Olssen en Cullen. De flanken zijn in handen van Murillo en Gomez. Op de bank zien we wel jonkies: Arnstad, Sardella en Stroeykens. Afwachten of zij speelkansen krijgen.



Vooraan krijgt het drietal Amuzu-Refaelov-Zirkzee speelkansen. Op het middenveld mag Ashimeru nog eens in de basis beginnen, hij moet combineren met Olssen en Cullen. De flanken zijn in handen van Murillo en Gomez.



Op de bank zien we wel jonkies: Arnstad, Sardella en Stroeykens. Afwachten of zij speelkansen krijgen.

