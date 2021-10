LIVE: Eerste kansen op het Lisp zijn voor OH Leuven

Fase per fase

26' eerste helft, minuut 26. Het is een heel evenwichtige partij met nog niet echt gigantisch grote kansen. . Jeroen van der Loop op Radio 1.

23' eerste helft, minuut 23. Lierse mengt zich in de debatten. Van Acker ontfermt zich na een hoekschop over de 2e bal. Hij kan ook trappen, maar zijn schot vliegt niet tussen de palen. .

17' eerste helft, minuut 17. Lierse steekt ook een keer de neus aan het venster. Limbombe gooit het leer voor doel, Dewaest is er als de kippen bij om het gevaar onschadelijk te maken. .

14' eerste helft, minuut 14. Nieuwe kans voor OHL. Daar is de volgende mogelijkheid al voor de bezoekers. Tamari is de man die het gevaar vormt voor Lierse, maar zijn poging vliegt over de kooi van Jarno De Smet. .

13' eerste helft, minuut 13.

8' eerste helft, minuut 8. Kukharevych is de man die voor het meeste gevaar zorgt in deze beginfase. Na een knappe combinatie is de controle van Kukharevych niet op maat. Hier zat wel meer in. .



7' eerste helft, minuut 7. Lierse is de ploeg die het mooiste voetbal speelt in 1B. Jeroen van der Loop op Radio 1.

5' eerste helft, minuut 5. Het eerste gevaar komt van de bezoekers. Kukharevych kan koppen op een hoekschop, maar zijn poging zeilt naast. .

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:45 eerste helft, 20 uur 45. Aftrap. We zijn eraan begonnen op het Lisp. Krijgen we spektakel te zien in Lier? .

20:25 vooraf, 20 uur 25. 3 bekenden bij OH Leuven. Liefst 5 spelers die hun brood nu verdienen bij Lierse K. hebben ook een verleden bij OH Leuven. Daarvan staan er 3 in de basis: Kenneth Schuermans, Jordi Gillekens en Stallone Limbombe. .

20:23 vooraf, 20 uur 23. Verwachte namen bij Lierse K. Lierse-coach Tom Van Imschoot doet het met zijn vertrouwde 11 namen. Hij voert geen enkele wissel door na het 2-2-gelijkspel tegen Deinze. De 11 namen: De Smet, Schuermans, Hendrickx, Van Acker, Limbombe, Maes, Bitsindou, Gillekens, Abdallah, Poelmans en Yagan. .

De 11 namen: De Smet, Schuermans, Hendrickx, Van Acker, Limbombe, Maes, Bitsindou, Gillekens, Abdallah, Poelmans en Yagan.

20:19 vooraf, 20 uur 19.

19:53 vooraf, 19 uur 53. 6 nieuwe namen bij OH Leuven. Coach Marc Brys geeft heel wat nieuwe namen kansen. Ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd tegen STVV krijgen zes andere jongens een basisplaats: Runarsson, Malinov, Aguemon, Ouedraogo, Kukharevych en De Sart. .

19:49 vooraf, 19 uur 49.

19:40 vooraf, 19 uur 40. Lierse K. verloor thuis nog niet. Als we op de statistieken afgaan, kan Lierse K. de beste papieren voorleggen. Dit seizoen verloren de "Pallieters" thuis nog niet. Dat terwijl OH Leuven nog steeds op zoek is naar een eerste uitoverwinning dit seizoen. Wat gaat dat vanavond geven? .