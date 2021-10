LIVE: Shved en Hairemans zetten KV Mechelen op rozen tegen Union

Ook KVM-coach Wouter Vrancken voert zijn eerste wissel door: doelpuntenmaker Shved mag gaan rusten, Nikola Storm is zijn vervanger.

tweede helft, minuut 70. Ook KVM-coach Wouter Vrancken voert zijn eerste wissel door: doelpuntenmaker Shved mag gaan rusten, Nikola Storm is zijn vervanger. .

Coucke voorkomt gelijkmaker. Mitoma laat er geen gras over groeien bij zijn invalbeurt. De Japanner haalt hard uit vanaf de rand van de zestien en dwingt Coucke tot een redding. . tweede helft, minuut 62.

tweede helft, minuut 61. Driedubbele wissel van Mazzu. Op het uur grijpt Mazzu in met een driedubbele wissel: Undav, Teuma en Mitoma nemen de plaats in van Avenatti, Paolucci en Sorinalo. .

tweede helft, minuut 60. De thuisploeg monopoliseert even de bal, maar een uitgespeelde kans levert dat niet op. Union moet zich wel even herbronnen. .

57'

tweede helft, minuut 57. Felipe Avenatti is heel bleek in deze match, we hebben hem amper gezien. Bert Sterckx.