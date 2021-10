LIVE: Kortrijk heeft het niet onder de markt tegen kranig Knokke

Fase per fase

53' tweede helft, minuut 53. Een supporter hier achter mij roept dat het onverdiend is. Daar valt wel iets voor te zeggen. Hermien Vanbeveren.

51' tweede helft, minuut 51. GOAL: Kadri knalt Kortrijk op voorsprong. Na een gezapig begin van de tweede helft staat Kortrijk plots op voorsprong. Kadri kan een afvallende bal op de slof nemen en laats Dhoest kansloos. Vlak na de rust kijkt Knokke zo tegen een achterstand aan.

46' tweede helft, minuut 46. Daar gaan we weer. Het leer rolt opnieuw aan de kust. Krijgen we na de rust wel doelpunten te zien of gaan we richting verlengingen?

20:50 rust, 20 uur 50. Rusten geblazen. Knokke en Kortrijk houden elkaar voorlopig goed in evenwicht. Knokke liet zich niet doen in het eerste halfuur en kwam zelf enkele keren de neus aan het venster steken. Nadien herstelde Kortrijk zich en kwam het via Kadri nog dicht bij de openingstreffer.

40' eerste helft, minuut 40. Dhoest toont zich. Kortrijk is zich stilaan aan het herpakken. Eerst probeert Selemani het, daarna legt Kadri aan maar de Algerijn stuit op een uitstekende parade van Knokke-keeper Dhoest. Dit was de grootste kans van de wedstrijd voor de bezoekers.

34' eerste helft, minuut 34. Het blijft wachten op grote kansen in het Lippens Park. Kortrijk probeert zich in de wedstrijd te knokken, maar heeft het vooralsnog niet onder de markt in Knokke.

26' eerste helft, minuut 26. Kortrijk beseft dat het uit een ander vaatje moet tappen. Palaversa probeert het dan maar eens van ver en ziet zijn knal maar nipt naast gaan.

24' eerste helft, minuut 24. Knokse kansen. Knokke toont zich zowaar de gevaarlijkste ploeg in het eerste halfuur. Lambo, die zich daarnet al toonde, heeft er zin in en weegt op de Kortrijkse defensie. Ook Pierre en Vandenbossche laten niet veel alter kansjes optekenen.

13' eerste helft, minuut 13. Knokke komt piepen. Kortrijk is verre van overweldigend gestart en daar profiteert de thuisploeg van. Lambo zet zich uitstekend door op rechts en stuift de zestien in, maar doelman Delle haalt op tijd de angel uit de Knokse aanval.

10' eerste helft, minuut 10. Kortrijk is voorzichtig begonnen. Het heeft er voorlopig nog niet al te veel zin in. Hermien Vanbeveren.

8' eerste helft, minuut 8. Wie zich vanavond zeker zal willen tonen is Yani Vandenbossche. De geboren Kortrijkzaan is een jeugdproduct van KVK en brak er vorig jaar door in het eerste elftal. Afgelopen zomer verkaste de 20-jarige middenvelder naar Knokke, waarmee hij vandaag dus zijn ex-ploeg treft.

5' eerste helft, minuut 5. Daar is Kortrijk een eerste keer. Rougeaux, die centraal achteraan in de ploeg is gekomen, zwiept de bal goed voor doel. Daar vindt hij Gueye, maar de spits kan niet genoeg kracht zetten achter zijn kopbal.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt! Scheidsrechter Simonini fluit de wedstrijd op gang. Verrast Knokke de bezoekers of toont Kortrijk geen medeleven?

