LIVE: Mboyo bezorgt Gent comfortabele 3-0-voorsprong aan de rust tegen Bilzen

52' tweede helft, minuut 52. Rust in de rangen. Het hoeft allemaal niet echt meer, dat weten ze bij AA Gent uiteraard ook. Consolidatie van de comfortabele voorsprong lijkt het devies van coach Vanhaezebrouck. De Buffalo's laten de bal van voet tot voet gaan. Misschien kunnen de invallers zich nog eens laten zien.

49' tweede helft, minuut 49. Gent-coach Vanhaezebrouck voert nog twee wissels door. Hjulsager en Oladoye komen erin voor Owusu en Odjidja.

46' tweede helft, minuut 46. Gent even met 10. Vreemd momentje in de Ghelamco Arena. Scheidsrechter Pirard zag niet dat Hanche-Olsen op het veld was gekomen en moet terug van het veld om er een minuutje later weer op te komen. Het bord dat de wissel aangaf was nochtans zeker in de lucht gegaan. Opvallend.

46' tweede helft, minuut 46. Deel 2. De tweede helft tussen Gent en Bilzen is op gang getrapt. Doelpuntenmaker Okumu is bij de thuisploeg in de kleedkamers gebleven, Hanche-Olsen lost hem af. Bij Belisia Bilzen is Brants eruit gegaan voor Hideg.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:00 rust, 21 uur . De spelers lopen het veld opnieuw op, we maken ons op voor de tweede helft. Het is niet meteen duidelijk of er al vervangingen zijn.

20:45 rust, 20 uur 45. Rust. Geen extra tijd, AA Gent is nu al quasi zeker van de 1/8e finales in de Croky Cup na doelpunten van Odjidja, Okumu en Mboyo. Wat kunnen de moedige bezoekers uit Bilzen nog na de pauze?

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

42' eerste helft, minuut 42. Mboyo 3-0. Wat een geweldige actie van Tsjakvetadze! Het Georgische goudhaantje stuurt Mboyo nog maar eens alleen op Cascio af en hij maakt er simpel 3-0 van.

42' eerste helft, minuut 42. Nog 5 minuutjes tot de pauze en Belisia Bilzen is toch wat beter in de wedstrijd gekomen, Gent beperkt zich de jongste minuten tot het behouden van het balbezit. Nog 5 minuutjes tot de rust.

36' eerste helft, minuut 36. Mboyo op Cascio. Mboyo stapelt de missers voorlopig op. De Gentse zomeraanwinst wordt de diepte ingestuurd en trapt meteen, maar Cascio heeft nog een redding in huis.

31' eerste helft, minuut 31. Mboyo glipt door de mazen van het net. Mboyo mag plots alleen op Cascio afstormen, maar de doelman van Belisia komt goed uit zijn doel. Het tempo in deze wedstrijd is gezakt, AA Gent heeft uiteraard alles onder controle.

23' eerste helft, minuut 23. 2-0. Is de match nu al gespeeld? Odjidja zet zich achter een hoekschop en Okumu maakt er 2-0 van. Belisia Bilzen leek de situatie de jongste minuten net wat meer onder controle te hebben.

