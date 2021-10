LIVE: de eerste aanval van Beerschot is meteen prijs, 0-1 bij Francs Borains

30' eerste helft, minuut 30. Kansje voor Francs Borains. Een vrijetrap van op links gaat recht naar het hoofd van Alaouche. Zijn kopbal is te zwak, Van hamel pakt gemakkelijk. . Kansje voor Francs Borains Een vrijetrap van op links gaat recht naar het hoofd van Alaouche. Zijn kopbal is te zwak, Van hamel pakt gemakkelijk.



29' Beerschot op Twitter: "Onze Mannekes behouden de controle over de partij en gaan op zoek naar een tweede treffer". eerste helft, minuut 29. Beerschot op Twitter: "Onze Mannekes behouden de controle over de partij en gaan op zoek naar een tweede treffer"

23' eerste helft, minuut 23. Hoger storen! "Hoger storen", dat zijn de signalen die Beerschot-coach Torrente aan zijn spelers geeft. De spitsen van Francs Borains kregen inderdaad veel ballen in diepte en zorgden daardoor voor dreiging.

20' eerste helft, minuut 20. De wedstrijd is wat evenwichtiger geworden na een blitzstart van Beerschot. Eddy Botteldoorne. De wedstrijd is wat evenwichtiger geworden na een blitzstart van Beerschot Eddy Botteldoorne

10' eerste helft, minuut 10. Doelkans Beerschot. Doelpoging van de Schot Lawrence Shankland, doelman Vandermeulen zit er goed tussen.



9' eerste helft, minuut 9.

9' eerste helft, minuut 9. Francs Borains laat zich niet doen. Na 7 minuten zetten de Henegouwenaren een aanval van op links op. Beerschot-doelman Vanhamel komt goed uit zijn doel en maakt de kans ongedaan.

8' eerste helft, minuut 8.

7' eerste helft, minuut 7. Hoog bezoek in Francs Borains. Eddy Botteldoorne heeft zowel Jean-Marie Pfaff als Mbo Mpenza gespot in de hoofdtribune. Mbo Mpenza was assistent van Enzo Scifo bij Moeskroen. Is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging?

1' eerste helft, minuut 1.

1' eerste helft, minuut 1. Noubissi maakt er 0-1 van. De eerste aanval is meteen prijs voor Beerschot. Noubissi, die ook al scoorde in de competitie, trapt de bal binnen. Holzhauser is de aangever.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:47 vooraf, 20 uur 47.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Bij Beerschot staat Holzhauser weer in de basis. . Bij Beerschot staat Holzhauser weer in de basis.

20:14 vooraf, 20 uur 14. Eddy Botterdoorne : "De ploeg heeft grote ambities onder voorzitter Bouchez. Binnen de 5 jaar willen ze naar het hoogste niveau. Dante Brogno is er trainer en bracht ze van 2e naar 1e Amateur. Ze gaan de zege zeker niet in geschenkverpakking geven."

20:11 Waar ligt Francs Borains ergens? . vooraf, 20 uur 11. Waar ligt Francs Borains ergens? Volgens Google Maps ligt het Stade Robert Urbain ligt vlakbij Dour, ten westen van Bergen.

20:03 vooraf, 20 uur 03. Francs Borains heeft vertrouwen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez staat sinds 2020 aan het roer van Francs Borains. Met een wedstrijd minder staat Francs Borains vierde in Eerste Amateur. Als het haar inhaalwedstrijd wint, deelt het de leidersplaats met FC Luik en Patro Eisden. Bouchez heeft vertrouwen in het bekeravontuur: "We maken kans om Beerschot uit te schakelen"

Bouchez heeft vertrouwen in het bekeravontuur: "We maken kans om Beerschot uit te schakelen"

20:02 vooraf, 20 uur 02. Laatste zege van Beerschot dateert van 7 april. Beerschot heeft dit seizoen nog geen enkele keer kunnen winnen. Meer nog. Voor de laatste zege van de mannen van het Kiel moeten we al terug naar 7 april, toen wonnen ze de match tegen Charleroi.