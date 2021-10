0-4. Beerschot pakt (eindelijk) eerste zege van het seizoen en bekert verder

Mettertijd kwam Francs Borains beter in de match, de Henegouwenaren trokken het slotkwartier van de eerste helft zelfs volledig naar zich toe. Voorzitter van Francs Borains (én van politieke partij MR) Georges-Louis Bouchez geloofde vooraf in een stunt. Die zat er op dat moment nog altijd in.

De wedstrijd was nog maar pas op gang gefloten of Sporza-commentator Eddy Botteldoorne mocht al een tussenstand doorgeven aan Aster Nzeyimana op Radio 1. Noubissi opende de score voor Beerschot op aangeven van Holzhauser. De blitzstart van de uitploeg mondde echter niet uit in meerdere doelpunten.

Dan toch de 0-2 (en nog veel meer)

Het vertrouwen was er ook na de rust. Francs Borains ging verder op het elan van dat slotkwartier, maar bracht Beerschot-doelman Vanhamel nooit echt in de problemen. Inzet en druk was er wel, doelrijpe kansen niet.



Trainer Dante Brogno probeerde zijn manschappen op te jutten en verder naar voren te stuwen, maar moest dan toch toezien hoe Caicedo de 0-2 binnentrapte. Tegen de gang van het spel in, dat is waar, maar Beerschot was dan toch te sterk.

De moed zakte de spelers van de thuisploeg in de schoenen. Toen Holzhauser niet veel later de 0-3 eindstand op het scorebord zette, was de kous helemaal af. In de slotminuut werd het zelfs nog 0-4.