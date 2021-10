Kan Standard eerste zege boeken onder Elsner tegen Moeskroen?

20:01

vooraf, 20 uur 01. 6 nieuwe namen. Luka Elsner geeft in het bekeravontuur wat nieuwe namen een kans tegen Moeskroen. Henkinet neemt de plek van Bodart over in doel, Fai, Sissako, Gavory, Pavlovic en Donnum moeten Elsner een eerste overwinning bezorgen. .