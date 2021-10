LIVE: KAS Eupen domineert op het veld van 1e amateurploeg Dender

Fase per fase

50' tweede helft, minuut 50. Losse flodder van Ngoy . Daar is die dekselse Ngoy weer. Peeters speelt zijn boomlange spits met een listig balletje vrij voor de goal. De aanvaller van Eupen vergeet opnieuw te scoren en mikt de bal pardoes op doelman Gies.

48' tweede helft, minuut 48. Dender meteen aan het kanon. Dender is vol goede moed uit de kleedkamer gekomen. Het krijgt meteen een vrije trap op een aantrekkelijke plaats. Vanbelle schaart zich achter de bal. Hij zoekt en vindt Casagolda in de grote rechthoek. De oude bekende van OHL ziet zijn goede kopbal in de handen van doelman Nurudeen sterven.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45' tweede helft, minuut 45. Start 2e helft! De tweede helft is op gang getrapt. Kan Eupen de snelle voorsprong uitdiepen of slaagt Dender er toch nog in om het tij te keren? Volg het hier live met tekstupdates.

20:45 rust, 20 uur 45. Rust: 0-1! Dender en Eupen trekken de kleedkamer in. Dender worstelde in de eerste helft met de wurggreep van de eersteklasser. Het keek dan ook al na een kleine 10 minuten op een achterstand aan. De oprukkende Silas Gnaka zag zijn voorzet over doelman Gies binnenwaaien. In de nasleep van het snelle openingsdoelpunt heerste Eupen via rustig meesterschap. Het monopoliseerde het leer en voetbalde een handjevol kansen bij elkaar. Trainer Krämer kon zijn manschappen enkel verwijten dat het vergat om de doodsteek voor de rust te geven.

In de nasleep van het snelle openingsdoelpunt heerste Eupen via rustig meesterschap. Het monopoliseerde het leer en voetbalde een handjevol kansen bij elkaar. Trainer Krämer kon zijn manschappen enkel verwijten dat het vergat om de doodsteek voor de rust te geven.



45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

42' eerste helft, minuut 42. Dan toch eens FCV Dender. De thuisploeg blijft worstelen met de houtgreep van KAS Eupen, maar kan nu toch een eerste kansje verzilveren. Na een goede combinatie tussen Rowell, Casagolda en Smet wordt Tarfi voor de goal vrijgespeeld. De aanvaller van Dender kan koppen, maar zijn kopstoot mist kracht. Keeper Nurudeen pareert gemakkelijk.

36' eerste helft, minuut 36. Eupen laat Dender voorlopig niet in de buurt van doelman Nurudeen komen. Zelf voetbalde het al een handjevol kansen bij elkaar. Geert Heremans (Radio 1).

32' eerste helft, minuut 32. Ngoy test de handschoenen van Gies. Eupen heeft bloed geroken en gaat gretig op zoek naar een tweede treffer. Na een mooie combinatie van Ngoy en Rocha, duikt die eerste als een duiveltje uit een doosje op voor de kooi van Dender. Ngoy kijkt iets te diep in de ogen van Gies en trapt pal op zijn handschoenen.

31' eerste helft, minuut 31. Hier zat meer in. Lambert haalde zijn penseel boven en schilderde het leer richting Rocha. Maar het nummer 19 van Eupen schat de bal verkeerd in en gaat onder het leer door. Gevaar geweken.

27' eerste helft, minuut 27. Eupen dirigeert. Het spelbeeld in Dender blijft voorlopig ongewijzigd. KAS Eupen heeft de touwtjes in handen, maar echt naar voren swingen doet het nog niet. Zo voetballen ze zich wel sporadisch naar een kansje.

21' eerste helft, minuut 21. Naast de eerste hoekschop van Dender, slaagt de thuisploeg er niet in om om voetballend het spel te maken. Tegen de technisch onderlegde eersteklasser moet het voorlopig ondergaan. Het kan wel rekenen op doelman Gies, die een nieuwe voorzet van N'Dri uit de lucht kan plukken.

18' eerste helft, minuut 18. KAS Eupen heerst met rustig meesterschap in Dender. Geert Heremans.

14' eerste helft, minuut 14. Hoekschop Dender. Dender versiert een eerste hoekschop. De bal valt voor de voeten van Smet, die hem in de grote rechthoek zwiept. De verdediging van Eupen staat voorlopig pal en werkt het gevaar feilloos weg.

8' eerste helft, minuut 8. Doelpunt KAS Eupen: 0-1! De gelijke score bij Dender - Eupen was geen lang leven beschoren. Na een kleine 10 minuten is het meteen prijs voor de eersteklasser. De oprukkende Silas Gnaka ziet zijn voorzet in het doel waaien. Zowel doelman Gies als doelpuntenmaker Gnaka keek verrast bij het snelle openingsdoelpunt.

