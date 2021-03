Kijk straks op Sporza naar Standard-Club: Vanaken in basis, Lang is bankzitter

20:25 vooraf, 20 uur 25. Ik verwacht een heel gretig Standard, maar ook een heel gemotiveerd Club Brugge. Philippe Clement. Ik verwacht een heel gretig Standard, maar ook een heel gemotiveerd Club Brugge. Philippe Clement

20:09 vooraf, 20 uur 09. Leye: "Ik wil efficiëntie zien". Mbaye Leye spaarde zijn kritiek niet na de weinig overtuigende prestatie tegen Anderlecht. "Of het bekerduel tegen Brugge nu een sleutelmoment is? Voor Standard is het belangrijk om elk jaar Europees te spelen." "Ik wil efficiëntie zien en een collectieve prestatie. Of het nu het ideale moment is om tegen Club Brugge te spelen? Een topclub als Brugge heeft genoeg spelers om die coronabesmettingen op te vangen. We zullen als moeten geven om te winnen." . Leye: "Ik wil efficiëntie zien" Mbaye Leye spaarde zijn kritiek niet na de weinig overtuigende prestatie tegen Anderlecht. "Of het bekerduel tegen Brugge nu een sleutelmoment is? Voor Standard is het belangrijk om elk jaar Europees te spelen." "Ik wil efficiëntie zien en een collectieve prestatie. Of het nu het ideale moment is om tegen Club Brugge te spelen? Een topclub als Brugge heeft genoeg spelers om die coronabesmettingen op te vangen. We zullen als moeten geven om te winnen."



20:04 vooraf, 20 uur 04. Of de Europese uitschakeling extra druk legt op de beker? Nee, we blijven even ambitieus om elke wedstrijd te winnen. Zelfs als we Europees waren doorgestoten, hadden we ons nog gesmeten in de beker. Philippe Clement, coach Club Brugge. Of de Europese uitschakeling extra druk legt op de beker? Nee, we blijven even ambitieus om elke wedstrijd te winnen. Zelfs als we Europees waren doorgestoten, hadden we ons nog gesmeten in de beker. Philippe Clement, coach Club Brugge

20:03 vooraf, 20 uur 03. Clement: "Ik mis volledige voorhoede". Clement voelt zich weer helemaal goed na zijn coronabesmetting. "Maar ik moet wel minder doen dan mijn spelers. We zullen goed moeten kijken hoe ze de speelminuten verteren. We hebben geïnformeerd bij buitenlandse ploegen hoe het ging na coronabesmettingen, maar het is een heel divers verhaal." Hans Vanaken is fit genoeg om te starten. "Hij heeft minder effect gehad dan Noa Lang", aldus Clement. "Ik mis mijn volledige voorhoede, met De Ketelaere, Dost en Lang. Dat scheelt uiteraard veel, maar de andere jongens hebben het ook goed gedaan." . Clement: "Ik mis volledige voorhoede" Clement voelt zich weer helemaal goed na zijn coronabesmetting. "Maar ik moet wel minder doen dan mijn spelers. We zullen goed moeten kijken hoe ze de speelminuten verteren. We hebben geïnformeerd bij buitenlandse ploegen hoe het ging na coronabesmettingen, maar het is een heel divers verhaal." Hans Vanaken is fit genoeg om te starten. "Hij heeft minder effect gehad dan Noa Lang", aldus Clement. "Ik mis mijn volledige voorhoede, met De Ketelaere, Dost en Lang. Dat scheelt uiteraard veel, maar de andere jongens hebben het ook goed gedaan."

19:52 vooraf, 19 uur 52. Selim Amallah scoorde een knappe goal tegen Anderlecht en ook Jackson Muleka maakte een sterke indruk bij zijn invalbeurt. Mbaye Leye hoopt dat ze samen met Joao Klauss de bakens kunnen verzetten. Nicolas Raskin, die even in de lappenmand lag met een voetblessure, staat weer in de basis. . Selim Amallah scoorde een knappe goal tegen Anderlecht en ook Jackson Muleka maakte een sterke indruk bij zijn invalbeurt. Mbaye Leye hoopt dat ze samen met Joao Klauss de bakens kunnen verzetten. Nicolas Raskin, die even in de lappenmand lag met een voetblessure, staat weer in de basis.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Mbaye Leye grijpt in. "Er zit niet genoeg kwaliteit in de spelersgroep", klaagde coach Mbaye Leye nog na de nederlaag tegen Standard. Misschien heeft hij bij zijn bankzitters wel meer kwaliteit gevonden, want Pavlovic, Raskin, Sissako en de sterk ingevallen Muleka krijgen een kans tegen Club Brugge. . Mbaye Leye grijpt in "Er zit niet genoeg kwaliteit in de spelersgroep", klaagde coach Mbaye Leye nog na de nederlaag tegen Standard. Misschien heeft hij bij zijn bankzitters wel meer kwaliteit gevonden, want Pavlovic, Raskin, Sissako en de sterk ingevallen Muleka krijgen een kans tegen Club Brugge.

19:36 vooraf, 19 uur 36. Vanaken meteen in de basis. Hans Vanaken is fit genoeg na zijn coronabesmetting om in de basis te starten. De ex-Gouden Schoen vormt het verwachte middenveld met Ruud Vormer en Eder Balanta. Met Chong en Badji hoopt coach Philippe Clement de afwezigheid van aanvaller Bas Dost op te vangen. Noa Lang begint op de bank bij blauw-zwart. . Vanaken meteen in de basis Hans Vanaken is fit genoeg na zijn coronabesmetting om in de basis te starten. De ex-Gouden Schoen vormt het verwachte middenveld met Ruud Vormer en Eder Balanta. Met Chong en Badji hoopt coach Philippe Clement de afwezigheid van aanvaller Bas Dost op te vangen. Noa Lang begint op de bank bij blauw-zwart.

19:33 vooraf, 19 uur 33. Toch weer enkele Standard-supporters aanwezig. Niet alleen voor de kraker tegen Anderlecht zijn enkele Standard-supporters naar Sclessin afgezakt. Ook voor het bekerduel tegen Club Brugge troepen wat fans samen aan het stadion om de spelers te verwelkomen. Bij het aankomen van de bus waren enkele vuurwerkknallen te horen. . Toch weer enkele Standard-supporters aanwezig Niet alleen voor de kraker tegen Anderlecht zijn enkele Standard-supporters naar Sclessin afgezakt. Ook voor het bekerduel tegen Club Brugge troepen wat fans samen aan het stadion om de spelers te verwelkomen. Bij het aankomen van de bus waren enkele vuurwerkknallen te horen.

07:31 vooraf, 07 uur 31. Live op alle Sporza-kanalen! De match begint om 20.45 uur. Een kwartiertje ervoor kunt u al op Canvas en de livestream in dit artikel terecht voor de voorbeschouwing. Ook Radio 1 is vanavond uiteraard van de partij op Sclessin. . Live op alle Sporza-kanalen! De match begint om 20.45 uur. Een kwartiertje ervoor kunt u al op Canvas en de livestream in dit artikel terecht voor de voorbeschouwing. Ook Radio 1 is vanavond uiteraard van de partij op Sclessin.

07:23 vooraf, 07 uur 23. Redt Standard zijn seizoen? Het wordt het 11e duel tussen Standard en Club Brugge in de beker. 6 keer won Standard, 4 keer won Club. Club haalde de voorbije 5 jaar twee keer de finale. In 2016 verloor het daarin van Standard, vorig jaar van Antwerp. In de vorige ronde ging Antwerp voor de bijl, vanavond ook Standard? Standard zal zijn huid ongetwijfeld duur verkopen, want de Croky Cup lijkt de enige mogelijkheid om het seizoen nog te redden. Met 40 punten en de 10e plaats lijken de Luikenaren uitgeteld voor POI. . Redt Standard zijn seizoen? Het wordt het 11e duel tussen Standard en Club Brugge in de beker. 6 keer won Standard, 4 keer won Club.



