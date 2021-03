Kijk donderdag naar Standard-Club Brugge: geen Rits, De Ketelaere en Dost

Denswil, Mitrovic, Vanaken en Lang zijn beschikbaar voor de selectie tegen Standard. De knopen over wie start heb ik al doorgehakt. Van hen verwachten we echter niet dat ze 90 minuten zullen aankunnen. Voor De Ketelaere, Horvath en Rits komt deze match te vroeg, Dost is out met een hamstringblessure.

vooraf, 16 uur 19. Denswil, Mitrovic, Vanaken en Lang zijn beschikbaar voor de selectie tegen Standard. De knopen over wie start heb ik al doorgehakt. Van hen verwachten we echter niet dat ze 90 minuten zullen aankunnen. Voor De Ketelaere, Horvath en Rits komt deze match te vroeg, Dost is out met een hamstringblessure. . Philippe Clement (trainer Club Brugge).

vooraf, 16 uur 17. Standard - Club Brugge. Club Brugge kwam afgelopen weekend niet in actie tegen AA Gent door een overvloed aan coronabesmettingen. De eerste opdracht na de Europese exit van vorige donderdag is dus de kwartfinale in de beker tegen Standard. De topper in de Croky Cup is live te volgen op de kanalen van Sporza: uitzending op Canvas, livestream op sporza.be en in onze app en commentaar op Radio 1. .