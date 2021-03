LIVE: Wie plaatst zich als eerste voor de halve finales: Eupen of Gent?

6' eerste helft, minuut 6.

5' eerste helft, minuut 5. Geen grote kansen in de openingsfase, maar toch zeker ook geen studieronde. Beide teams trekken vrank en vrij ten aanval.

3' eerste helft, minuut 3. Een eerste testertje voor Bolat, die er weinig problemen mee heeft.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen. Gent heeft de aftrap voor zijn rekening genomen en trekt meteen ten aanval.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:57 vooraf, 17 uur 57. De teams komen het veld op, de spelers van Gent als eerste.

17:54 vooraf, 17 uur 54. Dorsch ziek. Niklas Dorsch is in Gent (of omstreken) gebleven omdat hij ziek is, al zou het niet om corona zijn. Zijn afwezigheid zorgt ervoor dat Laurent Depoitre voor het eerst sinds lang weer op het wedstrijdblad verschijnt.

17:47 vooraf, 17 uur 47. Uitgerust Gent. Omdat de competitiematch van afgelopen weekend tussen Gent en Club Brugge niet is doorgegaan, is het al bijna 2 weken geleden dat de jongens van Hein Vanhaezebrouck een match in de benen hadden. Een ideaal moment dus om aan de automatismen te werken of alle spelers even op adem te laten komen. Kan Gent hiervan profiteren?

17:36 vooraf, 17 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1367151649672814598

17:24 vooraf, 17 uur 24. Opstelling Eupen. Bij Eupen beginnen de jonge Belgen op de bank, met onder meer Ngoy, Bushiri, Miangue en Kayembe. De elf van Eupen zijn zo: Defourny, Amat, Heris, Correia, Agbadou, Peeters, Musona, Boljevic, Cools, N'Dri en Prevljak

De elf van Eupen zijn zo: Defourny, Amat, Heris, Correia, Agbadou, Peeters, Musona, Boljevic, Cools, N'Dri en Prevljak

17:15 vooraf, 17 uur 15. Gent met Bolat en Odjidja. Er was wat onzekerheid of Sinan Bolat op tijd fit zou geraken voor de match tegen Eupen, maar hij begint gewoon aan de match. Gent kan bovendien weer rekenen op aanvoerder Odjidja, die voor het eerst dit kalenderjaar aan de aftrap komt. De opvallendste afwezige is Dorsch, die zelfs niet eens is meegereisd naar Eupen (reden onbekend). Hij wordt vervangen door Owusu.

De opvallendste afwezige is Dorsch, die zelfs niet eens is meegereisd naar Eupen (reden onbekend). Hij wordt vervangen door Owusu.

17:08 vooraf, 17 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1367146010502397954

17:08 vooraf, 17 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1367141613370236928

11:00 vooraf, 11 uur . Gent kon dit seizoen nog niet winnen van Eupen. In de competitie speelden Eupen en AA Gent al twee keer tegen mekaar. Vroeg in het seizoen ging Eupen in eigen huis met de drie punten aan de haal dankzij een 2-1-zege. Vorige maand werd het 2-2 in de Ghelamco Arena. Van de vier Eupense goals tegen AA Gent maakte Smail Prevljak er drie.

Van de vier Eupense goals tegen AA Gent maakte Smail Prevljak er drie.

10:50 vooraf, 10 uur 50. Geen Bolat in doel bij AA Gent? Sinan Bolat is onzeker voor de wedstrijd tegen Eupen. Hij blesseerde zich tijdens de opwarming van de wedstrijd tegen KV Mechelen aan zijn vinger, maar speelde toch nog 90 minuten. "Vorige week deed hij bijna niets", zei Hein Vanhaezebrouck gisteren op de persconferentie. Wellicht was hij er tegen Brugge dan ook niet bij geweest. Nu kon hij toch al iets meer doen en is de kans dus groter dat hij speelt tegen Eupen."

"Vorige week deed hij bijna niets", zei Hein Vanhaezebrouck gisteren op de persconferentie. Wellicht was hij er tegen Brugge dan ook niet bij geweest. Nu kon hij toch al iets meer doen en is de kans dus groter dat hij speelt tegen Eupen."

10:44 Bezoes en Tsjakvetadze zitten opnieuw in de Gentse wedstrijdselectie:. vooraf, 10 uur 44. Bezoes en Tsjakvetadze zitten opnieuw in de Gentse wedstrijdselectie: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1366784206915919882

10:43 vooraf, 10 uur 43. Dan zit je in de kwartfinales en dan zeggen ze dat er geen VAR is, dat is amateuristisch. Hein Vanhaezebrouck fulmineert over het ontbreken van de VAR. Dan zit je in de kwartfinales en dan zeggen ze dat er geen VAR is, dat is amateuristisch. Hein Vanhaezebrouck fulmineert over het ontbreken van de VAR

10:43 vooraf, 10 uur 43. Europees via de Croky Cup? Via de competitie lijkt Europees voetbal halen voor AA Gent een moeilijke opdracht. Het bekertoernooi lijkt voor de Oost-Vlamingen de kortste weg naar Europa. In de kwartfinales neemt AA Gent het Am Kehrweg op tegen Eupen. Volg de wedstrijd vanavond op deze pagina.

In de kwartfinales neemt AA Gent het Am Kehrweg op tegen Eupen. Volg de wedstrijd vanavond op deze pagina.

10:43 - Vooraf Vooraf, 10 uur 43