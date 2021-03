AA Gent kon dit seizoen nog niet winnen van Eupen, lukt het in de Croky Cup wel?

11:00 vooraf, 11 uur . Gent kon dit seizoen nog niet winnen van Eupen. In de competitie speelden Eupen en AA Gent al twee keer tegen mekaar. Vroeg in het seizoen ging Eupen in eigen huis met de drie punten aan de haal dankzij een 2-1-zege. Vorige maand werd het 2-2 in de Ghelamco Arena. Van de vier Eupense goals tegen AA Gent maakte Smail Prevljak er drie. . Gent kon dit seizoen nog niet winnen van Eupen In de competitie speelden Eupen en AA Gent al twee keer tegen mekaar. Vroeg in het seizoen ging Eupen in eigen huis met de drie punten aan de haal dankzij een 2-1-zege. Vorige maand werd het 2-2 in de Ghelamco Arena.

10:50 vooraf, 10 uur 50. Geen Bolat in doel bij AA Gent? Sinan Bolat is onzeker voor de wedstrijd tegen Eupen. Hij blesseerde zich tijdens de opwarming van de wedstrijd tegen KV Mechelen aan zijn vinger, maar speelde toch nog 90 minuten. "Vorige week deed hij bijna niets", zei Hein Vanhaezebrouck gisteren op de persconferentie. Wellicht was hij er tegen Brugge dan ook niet bij geweest. Nu kon hij toch al iets meer doen en is de kans dus groter dat hij speelt tegen Eupen." . Geen Bolat in doel bij AA Gent? Sinan Bolat is onzeker voor de wedstrijd tegen Eupen. Hij blesseerde zich tijdens de opwarming van de wedstrijd tegen KV Mechelen aan zijn vinger, maar speelde toch nog 90 minuten.

Bezoes en Tsjakvetadze zitten opnieuw in de Gentse wedstrijdselectie:

10:43 vooraf, 10 uur 43. Dan zit je in de kwartfinales en dan zeggen ze dat er geen VAR is, dat is amateuristisch. Hein Vanhaezebrouck fulmineert over het ontbreken van de VAR. Dan zit je in de kwartfinales en dan zeggen ze dat er geen VAR is, dat is amateuristisch. Hein Vanhaezebrouck fulmineert over het ontbreken van de VAR

10:43 vooraf, 10 uur 43. Europees via de Croky Cup? Via de competitie lijkt Europees voetbal halen voor AA Gent een moeilijke opdracht. Het bekertoernooi lijkt voor de Oost-Vlamingen de kortste weg naar Europa. In de kwartfinales neemt AA Gent het Am Kehrweg op tegen Eupen. Volg de wedstrijd vanavond op deze pagina. . Europees via de Croky Cup? Via de competitie lijkt Europees voetbal halen voor AA Gent een moeilijke opdracht. Het bekertoernooi lijkt voor de Oost-Vlamingen de kortste weg naar Europa.

