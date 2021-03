Vincent Kompany: "Wedstrijd tegen Cercle Brugge is even belangrijk als Clasico"

11:12

vooraf, 11 uur 12. Kompany: "Pakten onverdiend punt tegen Cercle". Anderlecht-coach Vincent Kompany beseft het belang van de Croky Cup. "De Beker is belangrijk voor ons, dus we gaan deze wedstrijd op dezelfde manier voorbereiden als die tegen Standard." "Tegen Cercle pakten we vorige week een onverdiend punt. Ik beschouw die wedstrijd dan ook als een verlies. Hopelijk hebben de spelers even veel honger als ik, en laten ze dat ook zien op het terrein." .