Anderlecht-Cercle Brugge: Elias Cobbaut maakt rentree in de defensie

20:04 vooraf, 20 uur 04. Comeback Cobbaut. Er werd eerder deze week gespeculeerd of Sardella of Lissens als vervanger van Delcroix aan deze bekerwedstrijd zou beginnen, maar Vincent Kompany kiest voor de terugkeer van Elias Cobbaut. De verdediger is terug na een afwezigheid van een half jaar, hij viel toen uit in de competitiewedstrijd tegen KV Oostende met een enkelblessure. Verder komt Bohdan Mychajlytsjenko in de plaats van Kemar Lawrence. . Comeback Cobbaut Er werd eerder deze week gespeculeerd of Sardella of Lissens als vervanger van Delcroix aan deze bekerwedstrijd zou beginnen, maar Vincent Kompany kiest voor de terugkeer van Elias Cobbaut. De verdediger is terug na een afwezigheid van een half jaar, hij viel toen uit in de competitiewedstrijd tegen KV Oostende met een enkelblessure. Verder komt Bohdan Mychajlytsjenko in de plaats van Kemar Lawrence.

19:57 vooraf, 19 uur 57. Vanderhaeghe schudt elftal helemaal door elkaar. Coach Vanderhaeghe besluit om net zoals in de vorige bekerwedstrijden stevig te roteren. Enkel Marcelin en Bates staan nog in de basis in vergelijking met de gewonnen competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen Waasland-Beveren. Sterkhouders Hotic, Ugbo en Biancone nemen vanavond plaats op de bank. . Vanderhaeghe schudt elftal helemaal door elkaar Coach Vanderhaeghe besluit om net zoals in de vorige bekerwedstrijden stevig te roteren. Enkel Marcelin en Bates staan nog in de basis in vergelijking met de gewonnen competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen Waasland-Beveren. Sterkhouders Hotic, Ugbo en Biancone nemen vanavond plaats op de bank.

19:46 vooraf, 19 uur 46. Mentale voordeel bij Anderlecht. Anderlecht gaat vanavond op zoek naar een plek in de halve finales tegen Cercle Brugge en mag gerust met wat vertrouwen toeleven naar de partij. De laatste keer dat Cercle Brugge ging winnen in Brussel is alweer van januari 2009 geleden, toen werd het 1-2. . Mentale voordeel bij Anderlecht Anderlecht gaat vanavond op zoek naar een plek in de halve finales tegen Cercle Brugge en mag gerust met wat vertrouwen toeleven naar de partij. De laatste keer dat Cercle Brugge ging winnen in Brussel is alweer van januari 2009 geleden, toen werd het 1-2.

Kompany: "Pakten onverdiend punt tegen Cercle". Anderlecht-coach Vincent Kompany beseft het belang van de Croky Cup. "De Beker is belangrijk voor ons, dus we gaan deze wedstrijd op dezelfde manier voorbereiden als die tegen Standard." "Tegen Cercle pakten we vorige week een onverdiend punt. Ik beschouw die wedstrijd dan ook als een verlies. Hopelijk hebben de spelers even veel honger als ik, en laten ze dat ook zien op het terrein."

11:10 vooraf, 11 uur 10. Cercle heeft spelers die in zekere zin gelijkaardig zijn aan die van ons: ze hebben niet enorm veel ervaring, maar wel veel talent, technische bagage en atletisch vermogen. Het is dus zeker geen tegenstander die zomaar een laag blok gaat zetten zonder meer. Vincent Kompany. Cercle heeft spelers die in zekere zin gelijkaardig zijn aan die van ons: ze hebben niet enorm veel ervaring, maar wel veel talent, technische bagage en atletisch vermogen. Het is dus zeker geen tegenstander die zomaar een laag blok gaat zetten zonder meer. Vincent Kompany

11:10 vooraf, 11 uur 10. Terugkeer Verschaeren en Cobbaut. Yari Verschaeren en Elias Cobbaut zitten voor het eerst sinds hun blessures allebei opnieuw in de wedstrijdselectie. Lawrence ontbreekt, net als Delcroix. Hij liep tegen Standard een blessure op en Anderlecht wil geen risico's nemen. . Terugkeer Verschaeren en Cobbaut Yari Verschaeren en Elias Cobbaut zitten voor het eerst sinds hun blessures allebei opnieuw in de wedstrijdselectie. Lawrence ontbreekt, net als Delcroix. Hij liep tegen Standard een blessure op en Anderlecht wil geen risico's nemen.

11:08 vooraf, 11 uur 08. Ook voor Anderlecht is de Croky Cup de kortste weg naar Europees voetbal volgend seizoen. De wedstrijd tegen Cercle Brugge is het volgende obstakel voor paars-wit in de bekercompetitie. . Ook voor Anderlecht is de Croky Cup de kortste weg naar Europees voetbal volgend seizoen. De wedstrijd tegen Cercle Brugge is het volgende obstakel voor paars-wit in de bekercompetitie.

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Bogdan Mykhaylichenko, Elias Cobbaut, Matt Miazga, Michael Murillo, Francis Amuzu, Josh Cullen, Albert Sambi Lokonga, Paul Mukairu, Lukas Nmecha, Abdoulay Diaby Opstelling Anderlecht Timon Wellenreuther, Bogdan Mykhaylichenko, Elias Cobbaut, Matt Miazga, Michael Murillo, Francis Amuzu, Josh Cullen, Albert Sambi Lokonga, Paul Mukairu, Lukas Nmecha, Abdoulay Diaby

Opstelling Cercle Brugge. Sébastien Bruzzese, David Bates, Jérémy Taravel, Robbe Decostere, Jean Marcelin, Alexander Corryn, Charles Vanhoutte, Hannes Van der Bruggen, Franck Kanouté, Anthony Musaba, Kevin Denkey Opstelling Cercle Brugge Sébastien Bruzzese, David Bates, Jérémy Taravel, Robbe Decostere, Jean Marcelin, Alexander Corryn, Charles Vanhoutte, Hannes Van der Bruggen, Franck Kanouté, Anthony Musaba, Kevin Denkey