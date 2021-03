Wie grijpt het eerste ticket voor de bekerfinale, Eupen of Standard?

20:14 Donkere wolken boven Eupen, maar het zou droog blijven:. vooraf, 20 uur 14. Donkere wolken boven Eupen, maar het zou droog blijven: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1370794840506646539

20:07 vooraf, 20 uur 07. Adriano opnieuw van de partij bij Eupen. Ook bij Eupen noteren we twee wissels in vergelijking met afgelopen weekend. Adriano, die tegen OHL rust kreeg, komt in de ploeg in de plaats van de geblesseerde Bushiri. Voorin geeft coach San Jose vandaag de voorkeur aan Baby. Boljevic start op de bank. . Adriano opnieuw van de partij bij Eupen Ook bij Eupen noteren we twee wissels in vergelijking met afgelopen weekend. Adriano, die tegen OHL rust kreeg, komt in de ploeg in de plaats van de geblesseerde Bushiri. Voorin geeft coach San Jose vandaag de voorkeur aan Baby. Boljevic start op de bank.

19:43 vooraf, 19 uur 43. Lestienne en Carcela op de bank. Mbaye Leye wijzigt zijn elftal op twee plaatsen na de verliespartij tegen Moeskroen. Lestienne en Carcela moeten vrede nemen met een invallersstatuut, Amallah en Balikwisha mogen de vrijgekomen plaatsen innemen. . Lestienne en Carcela op de bank Mbaye Leye wijzigt zijn elftal op twee plaatsen na de verliespartij tegen Moeskroen. Lestienne en Carcela moeten vrede nemen met een invallersstatuut, Amallah en Balikwisha mogen de vrijgekomen plaatsen innemen.

Er is gezonde stress. We willen voor het eerst in de clubgeschiedenis de finale halen. Benat San José.

11:16 vooraf, 11 uur 16. "De finale halen zou een droom zijn". "Standard is favoriet", vindt Eupen-trainer San José. "Het is een grote club die weet wat het is om prijzen te pakken. Er ligt dus meer druk op Standard, maar ook wij hebben gezonde stress." "We hebben een hele week hard getraind. We kunnen geschiedenis schrijven door voor het eerst de finale te halen. Daar willen we echt voor gaan. Dat zou een droom zijn." . "De finale halen zou een droom zijn" "Standard is favoriet", vindt Eupen-trainer San José. "Het is een grote club die weet wat het is om prijzen te pakken. Er ligt dus meer druk op Standard, maar ook wij hebben gezonde stress."

"We hebben een hele week hard getraind. We kunnen geschiedenis schrijven door voor het eerst de finale te halen. Daar willen we echt voor gaan. Dat zou een droom zijn."

11:13 vooraf, 11 uur 13. Een eerste finale voor Eupen? Eupen, in 1A zo goed als gered, zal zich dubbel plooien om voor het eerst in zijn geschiedenis de bekerfinale te bereiken. In 2017 schopten de Panda's het al tot in de halve finales, maar daarin was latere winnaar Zulte Waregem te sterk. . Een eerste finale voor Eupen? Eupen, in 1A zo goed als gered, zal zich dubbel plooien om voor het eerst in zijn geschiedenis de bekerfinale te bereiken. In 2017 schopten de Panda's het al tot in de halve finales, maar daarin was latere winnaar Zulte Waregem te sterk.

11:06 vooraf, 11 uur 06. Leye: "Tegen Eupen opnieuw zelfde karakter tonen als in vorige bekerduels". "Eupen heeft een goede aanval met spelers als Musona en Peeters", zei Standard-coach Mbaye Leye op zijn persconferentie vooraf. "Zij kunnen met hun kwaliteiten het verschil maken. En dan heb je nog Prevljak die maar een halve kans nodig heeft om te scoren. En achteraan staat het ook goed." "Dit wordt een moeilijke wedstrijd, zoals onze vorige bekermatchen dat ook waren. We hebben in de regen gespeeld, in de sneeuw en tegen misschien wel de beste ploeg van het land. We moeten tegen Eupen opnieuw hetzelfde karakter tonen." . Leye: "Tegen Eupen opnieuw zelfde karakter tonen als in vorige bekerduels" "Eupen heeft een goede aanval met spelers als Musona en Peeters", zei Standard-coach Mbaye Leye op zijn persconferentie vooraf. "Zij kunnen met hun kwaliteiten het verschil maken. En dan heb je nog Prevljak die maar een halve kans nodig heeft om te scoren. En achteraan staat het ook goed."

"Dit wordt een moeilijke wedstrijd, zoals onze vorige bekermatchen dat ook waren. We hebben in de regen gespeeld, in de sneeuw en tegen misschien wel de beste ploeg van het land. We moeten tegen Eupen opnieuw hetzelfde karakter tonen."

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Jonathan Heris, Emmanuel Agbadou, Jordi Amat, Adriano Correia, Konan N'Dri, Jens Cools, Stef Peeters, Knowledge Musona, Smail Prevljak, Amara Baby

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Moussa Sissako, Kostas Laifis, Merveille Bokadi, Hugo Siquet, Gojko Cimirot, Selim Amallah, Nicolas Raskin, Michel Ange Balikwisha, Jackson Muleka, João Klauss