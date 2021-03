Standard is eerste bekerfinalist na klasseflits van Amallah tegen Eupen

Eupen - Standard in een notendop:

Zenuwachtig begin, eerste helft blijft lang op slot

Zo brak de wedstrijd eindelijk open, want in het slot van de eerste helft kwam ook Eupen de neus aan het venster steken. Baby en Kayembe probeerden Bodart onder vuur te nemen, maar kregen de bal niet tussen het kader.

Er zat voor beide ploegen veel druk op de wedstrijd en dat was er in de openingsfase ook aan te zien: veel middenveldspel, veel balverlies, veel overtredingen en weinig tot geen doelgevaar.

Amallah schenkt Standard ticket voor de finale

Na de pauze was het Eupen dat de wedstrijd in handen nam. Musona knalde tegen de lat, al was er wel sprake van voorafgaand handspel van Peeters, even later krulde een hoekschop van diezelfde Musona bijna rechtstreeks in doel.

Standard kwam er nauwelijks nog aan te pas, maar kon wel rekenen op één speler die met een flits het verschil kan maken: Selim Amallah. Halverwege de tweede helft vuurde hij een kanonskogel af waar doelman Defourny alleen maar bewonderend naar kon kijken, 0-1 voor Standard.

Een kwartier voor affluiten verkwanselde diezelfde Amallah een enorme kans op de 0-2, waardoor Eupen er toch in kon blijven geloven. Het werd ook nog even bibberen voor Standard in de slotseconden, maar Koné en Peeters lieten de laatste kansen liggen.