Eupen wil tegen Standard geschiedenis schrijven: "Gezonde stress"

11:16 vooraf, 11 uur 16. "De finale halen zou een droom zijn". "Standard is favoriet", vindt Eupen-trainer San José. "Het is een grote club die weet wat het is om prijzen te pakken. Er ligt dus meer druk op Standard, maar ook wij hebben gezonde stress." "We hebben een hele week hard getraind. We kunnen geschiedenis schrijven door voor het eerst de finale te halen. Daar willen we echt voor gaan. Dat zou een droom zijn." . "De finale halen zou een droom zijn" "Standard is favoriet", vindt Eupen-trainer San José. "Het is een grote club die weet wat het is om prijzen te pakken. Er ligt dus meer druk op Standard, maar ook wij hebben gezonde stress."

11:13 vooraf, 11 uur 13. Een eerste finale voor Eupen? Eupen, in 1A zo goed als gered, zal zich dubbel plooien om voor het eerst in zijn geschiedenis de bekerfinale te bereiken. In 2017 schopten de Panda's het al tot in de halve finales, maar daarin was latere winnaar Zulte Waregem te sterk. . Een eerste finale voor Eupen? Eupen, in 1A zo goed als gered, zal zich dubbel plooien om voor het eerst in zijn geschiedenis de bekerfinale te bereiken. In 2017 schopten de Panda's het al tot in de halve finales, maar daarin was latere winnaar Zulte Waregem te sterk.

11:06 vooraf, 11 uur 06. Leye: "Tegen Eupen opnieuw zelfde karakter tonen als in vorige bekerduels". "Eupen heeft een goede aanval met spelers als Musona en Peeters", zei Standard-coach Mbaye Leye op zijn persconferentie vooraf. "Zij kunnen met hun kwaliteiten het verschil maken. En dan heb je nog Prevljak die maar een halve kans nodig heeft om te scoren. En achteraan staat het ook goed." "Dit wordt een moeilijke wedstrijd, zoals onze vorige bekermatchen dat ook waren. We hebben in de regen gespeeld, in de sneeuw en tegen misschien wel de beste ploeg van het land. We moeten tegen Eupen opnieuw hetzelfde karakter tonen." . Leye: "Tegen Eupen opnieuw zelfde karakter tonen als in vorige bekerduels" "Eupen heeft een goede aanval met spelers als Musona en Peeters", zei Standard-coach Mbaye Leye op zijn persconferentie vooraf. "Zij kunnen met hun kwaliteiten het verschil maken. En dan heb je nog Prevljak die maar een halve kans nodig heeft om te scoren. En achteraan staat het ook goed."

