LIVE: Onuachu zet Anderlecht voor het blok in de Beker van België

Fase per fase

51' tweede helft, minuut 51. Cullen pakt geel voor een schop tegen de benen van Heynen. De boze Thorstvedt roept hem nog wat onvriendelijks toe.

49' Handspel? Iedereen bij paars-wit heeft handspel van Hrosovsky gezien. Die lijkt zijn arm omhoog te brengen naar de bal, maar het wordt toch een hoekschop. Een strafschop zou wel erg streng zijn. tweede helft, minuut 49.

47' tweede helft, minuut 47. Bij Anderlecht is de haast onzichtbare Diaby in de kleedkamer gebleven. Kompany hoopt dat Dauda meer brengt.

46' tweede helft, minuut 46. Speelt Genk eind april de bekerfinale tegen Standard, of toont Anderlecht zich in de tweede helft koelbloediger in de zone van de waarheid?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:33 rust, 21 uur 33. Anderlecht is te laat in gang geschoten. Waarom moet dat zo lang duren? Eddy Snelders.

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Anderlecht, Mohammed Dauda erin, Abdoulay Diaby eruit wissel Abdoulay Diaby Mohammed Dauda

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. KRC Genk heeft een eerste stap naar de Heizel gezet. In een stroeve en kansarme eerste helft maakte Onuachu de enige goal, Anderlecht miste die precisie in de afwerking.

45' eerste helft, minuut 45. Sardella schuwt de risico's niet met een terugspeelbal. Wellenreuther moet zich reppen, want Bongonda ligt op de loer.

43' eerste helft, minuut 43. Lawrence smijt zich naar een aardige voorzet van Cullen, maar komt een fractie van een seconde te laat.

42' eerste helft, minuut 42. De wedstrijd staat ook bol van de technische fouten.

39' Redding van Vandevoordt! Een degelijke aanval van Anderlecht eindigt met een voorzet die twee keer afwijkt. De bal rolt voor de voet van Ait El Hadj, die zijn schot niet voorbij een uitstekende Vandevoordt krijgt. eerste helft, minuut 39.

37' eerste helft, minuut 37. De eerste helft is bijna afgelopen en de oogst is met anderhalve kans voor beide ploegen mager. Topschutter Onuachu is voorlopig het verschil tussen Genk en Anderlecht.

33' eerste helft, minuut 33. Sambi verliest de bal erg lichtzinnig op de rand van de zestien. Onuachu wil het afstraffen, maar vlamt onbehouwen over.

32' eerste helft, minuut 32. Anderlecht zit in een betere periode, al levert het voorlopig maar één kans op. Peter Vandenbempt.