Anderlecht en Genk willen tweede bekerfinalist worden

Over de elf van KRC Genk kunnen we erg kort zijn. John van den Brom kiest voor precies dezelfde namen als vorig weekend tegen Cercle.

Na de 1-1 tegen Mechelen moet Vincent Kompany vooral zijn achterhoede herschikken. Delcroix en Murillo zijn geblesseerd en worden vervangen door Cobbaut en Sardella. Hoger in het veld krijgt de jonge Ait El Hadj opnieuw het vertrouwen ten nadele van Mukairu.

vooraf, 19 uur 38. De generale repetitie van Genk was alvast beter dan die van Anderlecht. Terwijl paars-wit in eigen huis geen afstand kon nemen van KV Mechelen, verspilden de Limburgers weinig zweet aan Cercle Brugge. De Beker van België is natuurlijk wel een heel ander beestje dan de competitie. .