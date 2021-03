10 Genk-spelers houden Anderlecht uit de bekerfinale

Een nieuwe desillusie voor Vincent Kompany en Anderlecht. "De jongens zijn ontgoocheld. Dit was een wedstrijd waarin we zelf genoeg kansen hadden, genoeg momenten om het verschil te maken. Een wedstrijd ook waarin we weinig hebben weggegeven, buiten de momenten waar we het écht weggegeven hebben."

"De kansen van Genk beperkten zich eigenlijk tot afstandsschoten die niet gevaarlijk waren. We konden een ploeg met veel offensief geweld tot een minimum aantal kansen dwingen. Maar ja, de doelpunten die ze scoren, daarvoor moeten we niet te veel naar anderen kijken", foeterde Kompany op de foutjes achterin.

"We speelden tegen een goede, sterk ploeg van Genk. Op basis van de kansen die we gecreëerd hebben, ook open kansen één op één met de keeper, kan ik de jongens niet plotseling iets gaan verwijten. Ze hebben alles gegeven, maar het was niet genoeg om te winnen. Een paar momenten hebben ons de das omgedaan."

Het slotoffensief kwam niet van de grond. "De spelers stonden daar wel. We hadden acht spelers in de aanval en we probeerden een paar momenten uit te spelen. We waren wel in de gevaarlijke zone, ook met die bal naar Michajlitsjenko aan de tweede paal, alleen konden we die situaties niet afwerken."

Is dit nu de zwaarste klap voor Kompany? "Het is allemaal relatief. Een grotere ontgoocheling voor mij is als de jongens het gewoon niet brengen, qua intensiteit of wilskracht. Daar lag het vandaag niet aan. Wij hebben kansen gehad en zij niet al te veel, maar ze winnen. Dat is de samenvatting van de wedstrijd."