Genk-topschutter Onuachu: "Hopen op mijn 1e goal in een bekerfinale"

Genk-voorzitter Peter Croonen fietst naar de Heizel voor de match van vanavond met een klein peloton fans. "Ik heb er een heel goed gevoel bij. De ploeg is heel gefocust en gedreven", was hij positief over de afloop. "Ik denk dat we goed zullen zijn, maar de vraag is of dat voldoende zal zijn."





In 2018 verloor Genk de finale tegen Standard. "Dat was een draak van een wedstrijd. Er zijn wel wat revanchegevoelens. Maar het belangrijkste is dat er een beker op het spel staat."