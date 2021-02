Standard is het koelbloedigst met de penalty's na ijzig bekerduel tegen Kortrijk

Bekijk de strafschoppenreeks (met bizar einde)

Laifis scoort na corner op moeilijk veld

Zijn collega Jakubech had zich een keer moeten tonen op een schot van dichtbij van Bokadi, maar het was geen toeval dat Standard scoorde op een stilstaande fase. Een prima corner van Carcela werd door Laifis in doel gekopt. Standard ging verdiend met 0-1 rusten.

Laifis kopt Standard krachtig op voorsprong tegen Kortrijk: 0-1

Match ontdooit na de rust

KV Kortrijk kwam met veel meer vuur in het spel uit de kleedkamer en zocht ondanks alles met combinaties geduldig naar de gelijkmaker. Standard werd achteruit gedrukt en wachtte op de counter.

In de 89e minuut leverde dat bijna de 0-2 op, maar het puntertje van Klauss strandde op de paal. Een heel zure misser, want drie minuten later - in de extra tijd - zette een bliksemschicht de match uit het niets in vuur en vlam.

Selemani - de meest actieve speler bij KVK - deed een alles-of-niets-poging van buiten het strafschopgebied. Het werd alles. Doelman Henkinet kon alleen maar kijken naar de wereldgoal.

In de verlengingen kon het alle kanten op. De vermoeidheid en de vele wissels zorgden voor grotere ruimtes en minder organisatie. Er waren kansen voor beide ploegen, maar Stojanovic voor KVK en Muleka voor Standard maakten de beste voor hun ploeg niet af.