Standard begint zonder Raskin, Lestienne, Bastien en Balikwisha in Kortrijk

Dat doelman Bodart en middenvelder Amallah er niet bij kunnen zijn in Kortrijk door blessures, wisten we al. In totaal zien we zes andere namen in de basisploeg in vergelijking met de vorige wedstrijd tegen OH Leuven.

Henkinet in doel, Dusenne achteraan in plaats van Siquet, Cimirot op het middenveld in plaats van Bastien, Shamir in de plaats van Raskin, Tapsoba in de plaats van Balikwisha en Pavlovic in de plaats Lestienne.