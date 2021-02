Elsner zit voor het eerst fysiek op Kortrijkse bank voor bezoek van Standard

Kortrijk-trainer Luka Elsner zit vanavond voor het eerst op de bank bij Kortrijk. Tijdens de gewonnen competitiematch tegen Moeskroen (0-3) was hij wel de man die de lijnen uitzette, maar dat moest hij doen vanuit quarantaine omdat hij vanuit het buitenland naar België was gereisd om in Kortrijk trainer te worden. Zijn quarantaine van een week is nu voorbij.

vooraf, 18 uur 53. Elsner voor het eerst fysiek op de bank. Kortrijk-trainer Luka Elsner zit vanavond voor het eerst op de bank bij Kortrijk. Tijdens de gewonnen competitiematch tegen Moeskroen (0-3) was hij wel de man die de lijnen uitzette, maar dat moest hij doen vanuit quarantaine omdat hij vanuit het buitenland naar België was gereisd om in Kortrijk trainer te worden. Zijn quarantaine van een week is nu voorbij. .

18:44

vooraf, 18 uur 44. Kortrijk en Standard vorig jaar genekt door eindwinnaar Antwerp. Kortrijk en Standard spelen vanavond voor een plaats in de kwartfinales. Vorig seizoen haalden beide teams de kwartfinales. Kortrijk ging zelfs mee tot in de halve finales. Het was telkens Antwerp dat beide tegenstanders van vanavond uitschakelde. Standard sneuvelde in de kwartfinales na 1-3 verlies op Sclessin van The Great Old. Kortrijk kwam de latere winnaar pas tegen in de halve finales. Het werd een spannende dubbele ontmoeting. In Antwerpen werd het 1-1, maar Refaelov besliste de terugmatch in Kortrijk: 0-1. .