Wie wint de Limburgse burenstrijd? Volg het hier zo meteen met livestream

Fase per fase

Fase per fase

17:23 vooraf, 17 uur 23. STVV met Steppe. Ook bij STVV is de belangrijkste wissel die van de doelman. Steppe krijgt zijn kans onder de lat, vaste doelman Schmidt zit op de bank. Daar zit hij naast winteraankoop Mboyo, die zijn plaatsje in de spits afstaat aan Colidio. . STVV met Steppe Ook bij STVV is de belangrijkste wissel die van de doelman. Steppe krijgt zijn kans onder de lat, vaste doelman Schmidt zit op de bank. Daar zit hij naast winteraankoop Mboyo, die zijn plaatsje in de spits afstaat aan Colidio.

17:21 vooraf, 17 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1359537794738229255

17:17 vooraf, 17 uur 17. Eerste bekermatch voor Genk. Terwijl STVV in de vorige ronde Lokeren-Temse versloeg, is het voor Genk pas de eerste bekermatch van het seizoen. In de 1/16e finales kreeg Genk een vrijgeleide van Thes Sport. . Eerste bekermatch voor Genk Terwijl STVV in de vorige ronde Lokeren-Temse versloeg, is het voor Genk pas de eerste bekermatch van het seizoen. In de 1/16e finales kreeg Genk een vrijgeleide van Thes Sport.

17:11 vooraf, 17 uur 11. Genk met Vandevoordt. Weinig wissels tegenover de normale basisploeg bij Racing Genk. De opvallendste nieuwkomer is Maarten Vandevoordt De jonge doelman houdt Vukovic op de bank. . Genk met Vandevoordt Weinig wissels tegenover de normale basisploeg bij Racing Genk. De opvallendste nieuwkomer is Maarten Vandevoordt De jonge doelman houdt Vukovic op de bank.

17:11 vooraf, 17 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1359533942186127365

12:19 vooraf, 12 uur 19. Beide ploegen hebben iets recht te zetten. Ze verloren allebei afgelopen weekend in de competitie: Genk tegen Anderlecht voor het eerst in 11 thuisduels, STVV kansloos aan de kust. Eddy Demarez, tv-commentator vanavond. Beide ploegen hebben iets recht te zetten. Ze verloren allebei afgelopen weekend in de competitie: Genk tegen Anderlecht voor het eerst in 11 thuisduels, STVV kansloos aan de kust. Eddy Demarez, tv-commentator vanavond

12:12 vooraf, 12 uur 12. Bij Genk heerst er toch een 1e minicrisisje voor coach Van den Brom na de wittebroodsweken waarin hij op het elan van Thorup doorging en alles won. Het bestuur heeft op tafel geklopt bij coach (voor een duidelijk systeem) en spelers (voor de nodige inzet). Eddy Demarez, tv-commentator vanavond. Bij Genk heerst er toch een 1e minicrisisje voor coach Van den Brom na de wittebroodsweken waarin hij op het elan van Thorup doorging en alles won. Het bestuur heeft op tafel geklopt bij coach (voor een duidelijk systeem) en spelers (voor de nodige inzet). Eddy Demarez, tv-commentator vanavond

12:12 vooraf, 12 uur 12. Er ligt veel druk op Van den Brom. Hij moet duidelijkheid scheppen voor zijn spelers. Hij verandert voortdurend van systeem, zelfs in een match. Tegen Anderlecht begon hij met 3 achteraan, daarna ging hij naar 4. Maar dat hielp niet. Eddy Demarez, tv-commentator vanavond. Er ligt veel druk op Van den Brom. Hij moet duidelijkheid scheppen voor zijn spelers. Hij verandert voortdurend van systeem, zelfs in een match. Tegen Anderlecht begon hij met 3 achteraan, daarna ging hij naar 4. Maar dat hielp niet. Eddy Demarez, tv-commentator vanavond

12:11 vooraf, 12 uur 11. Het Limburgse karakter van deze match leeft wel. Je wil een derby nooit verliezen. Maar het leeft nog harder bij STVV dan bij Genk, STVV blijft de kleinere ploeg. Eddy Demarez, tv-commentator vanavond. Het Limburgse karakter van deze match leeft wel. Je wil een derby nooit verliezen. Maar het leeft nog harder bij STVV dan bij Genk, STVV blijft de kleinere ploeg. Eddy Demarez, tv-commentator vanavond

12:08 vooraf, 12 uur 08. Alle druk ligt bij Genk. Ze hebben een hele slechte reeks in de competitie. Begin januari stonden ze nog 1e, nu 3e op 17 punten van Club Brugge. In een dramatische maand konden ze maar 1 keer winnen in 7 duels. Eddy Demarez, tv-commentator vanavond. Alle druk ligt bij Genk. Ze hebben een hele slechte reeks in de competitie. Begin januari stonden ze nog 1e, nu 3e op 17 punten van Club Brugge. In een dramatische maand konden ze maar 1 keer winnen in 7 duels. Eddy Demarez, tv-commentator vanavond

12:07 vooraf, 12 uur 07. Het contrast met STVV is groot. Die hebben zich de voorbije maand bijna gered. Peter Maes heeft ze van de laatste plaats weggehaald. Bij STVV is er 0,0 druk, maar wel heel veel goesting. Genk gaf zondag tegen Anderlecht een beetje een gelaten indruk. Eddy Demarez, tv-commentator vanavond. Het contrast met STVV is groot. Die hebben zich de voorbije maand bijna gered. Peter Maes heeft ze van de laatste plaats weggehaald. Bij STVV is er 0,0 druk, maar wel heel veel goesting. Genk gaf zondag tegen Anderlecht een beetje een gelaten indruk. Eddy Demarez, tv-commentator vanavond

12:06 vooraf, 12 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1359426886124855297

12:04 vooraf, 12 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1359426909290045443

12:03 vooraf, 12 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1359202691042402305

12:03 vooraf, 12 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1359162346757881856

12:02 vooraf, 12 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1359124757547991047

12:01 vooraf, 12 uur 01. Limburgse kraker in 1/8e finale live op Sporza. Genk en STVV zijn Limburgse rivalen. Vanavond kijken de 2 elkaar in de ogen in de Luminus Arena in Genk. U kunt de match live volgen op alle Sporza-kanalen: op Canvas, Radio 1 en sporza.be/app. . Limburgse kraker in 1/8e finale live op Sporza Genk en STVV zijn Limburgse rivalen. Vanavond kijken de 2 elkaar in de ogen in de Luminus Arena in Genk.

U kunt de match live volgen op alle Sporza-kanalen: op Canvas, Radio 1 en sporza.be/app.