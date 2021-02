Kijk om 18u naar Genk-STVV: "Alle druk bij Genk na dramatische maand, 0,0 bij STVV"

Beide ploegen hebben iets recht te zetten. Ze verloren allebei afgelopen weekend in de competitie: Genk tegen Anderlecht voor het eerst in 11 thuisduels, STVV kansloos aan de kust.

Alle druk ligt bij Genk. Ze hebben een hele slechte reeks in de competitie. Begin januari stonden ze nog 1e, nu 3e op 17 punten van Club Brugge. In een dramatische maand konden ze maar 1 keer winnen in 7 duels.

Het contrast met STVV is groot. Die hebben zich de voorbije maand bijna gered. Peter Maes heeft ze van de laatste plaats weggehaald. Bij STVV is er 0,0 druk, maar wel heel veel goesting. Genk gaf zondag tegen Anderlecht een beetje een gelaten indruk.

vooraf, 12 uur 01. Limburgse kraker in 1/8e finale live op Sporza. Genk en STVV zijn Limburgse rivalen. Vanavond kijken de 2 elkaar in de ogen in de Luminus Arena in Genk. U kunt de match live volgen op alle Sporza-kanalen: op Canvas, Radio 1 en sporza.be/app. .