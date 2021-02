LIVE: Olympic Charleroi prikt snel tegen in Eupen

34' eerste helft, minuut 34. Baby (m) is snel ingevallen voor doelpuntenmaker Koné.

33' eerste helft, minuut 33. Compact Olympic. Zoals Eupen-coach San José voor de wedstrijd gezegd had, zien we een compact Olympic Charleroi. De bezoekers concentreren zich op de eigen speelhelft en laten het initiatief aan de tegenstrever. . Compact Olympic Zoals Eupen-coach San José voor de wedstrijd gezegd had, zien we een compact Olympic Charleroi. De bezoekers concentreren zich op de eigen speelhelft en laten het initiatief aan de tegenstrever.

30' eerste helft, minuut 30. Witte uitrusting in de sneeuw. Het blijft sneeuwen in Eupen. Kan de thuisploeg tijdens de pauze een andere uitrusting opdiepen? Nu voetbalt het elftal in het... wit. . Witte uitrusting in de sneeuw Het blijft sneeuwen in Eupen. Kan de thuisploeg tijdens de pauze een andere uitrusting opdiepen? Nu voetbalt het elftal in het... wit.

26' eerste helft, minuut 26. Eupen probeert het met een vrije trap. Magnée schiet de bal iets te hoog in, maar krijgt er wel een hoekschop voor in de plaats. Die levert niks op. . Eupen probeert het met een vrije trap. Magnée schiet de bal iets te hoog in, maar krijgt er wel een hoekschop voor in de plaats. Die levert niks op.

20' eerste helft, minuut 20. Wissel Eupen. Koné heeft zich geblesseerd bij het openingsdoelpunt en verlaat uit voorzorg het terrein. Baby neemt zijn plaats in. De nummer 11 heeft een verleden in Charleroi. Niet bij Olympic, wel bij eersteklasser Sporting Charleroi. . Wissel Eupen Koné heeft zich geblesseerd bij het openingsdoelpunt en verlaat uit voorzorg het terrein. Baby neemt zijn plaats in.

De nummer 11 heeft een verleden in Charleroi. Niet bij Olympic, wel bij eersteklasser Sporting Charleroi.

19' eerste helft, minuut 19. Hadden we u al verteld dat de teams met een fluogele bal spelen? Bij deze. . Hadden we u al verteld dat de teams met een fluogele bal spelen? Bij deze.

18' eerste helft, minuut 18.

13' eerste helft, minuut 13. Penalty voor de bezoekers: 1-1. Bushiri verdedigt iets te enthousiast op Lioko Lima, die zich in de sneeuw legt. Net in of net buiten het strafschopgebied? Dierick wijst in ieder geval naar de stip. Delbergue kiest de juiste hoek en brengt Olympic Charleroi langszij met een penalty. Vorige week had hij ook al gescoord tegen Zulte Waregem (1-0). . Penalty voor de bezoekers: 1-1 Bushiri verdedigt iets te enthousiast op Lioko Lima, die zich in de sneeuw legt. Net in of net buiten het strafschopgebied? Dierick wijst in ieder geval naar de stip.

Delbergue kiest de juiste hoek en brengt Olympic Charleroi langszij met een penalty. Vorige week had hij ook al gescoord tegen Zulte Waregem (1-0).

9' eerste helft, minuut 9. Koné (de tweede van rechts) heeft gescoord, maar hij heeft zich ook bezeerd.

8' eerste helft, minuut 8. Koné opent de score voor Eupen: 1-0. Eupen laat zich niet verrassen door Olympic Charleroi en gaat perfect van start. Koné werkt een bal van Magnée voorbij de bezoekende doelman Moriconi. . Koné opent de score voor Eupen: 1-0 Eupen laat zich niet verrassen door Olympic Charleroi en gaat perfect van start. Koné werkt een bal van Magnée voorbij de bezoekende doelman Moriconi.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:00 eerste helft, 17 uur . Aftrap. Stipt om 17 uur - pünktlich zoals ze in het Duits zeggen - zijn we aan de wedstrijd begonnen. Scheidsrechter met dienst is Christoph Dierick. . Aftrap Stipt om 17 uur - pünktlich zoals ze in het Duits zeggen - zijn we aan de wedstrijd begonnen. Scheidsrechter met dienst is Christoph Dierick.

16:58 vooraf, 16 uur 58. De spelers komen het terrein op. De bal rolt nog zoals het hoort. We kunnen er zo meteen aan beginnen. . De spelers komen het terrein op. De bal rolt nog zoals het hoort. We kunnen er zo meteen aan beginnen.

16:50 vooraf, 16 uur 50. Sneeuw en -10 graden Celsius. 10 minuten voor de aftrap is het flink aan het sneeuwen in Eupen. De grasmat ligt er nog goed bij, maar het groene gras moet beetje bij beetje wel buigen voor de witte neerslag. Het kwik geeft 10 graden Celsius onder nu aan in het Kehrwegstadion. Medewerkers zijn in de weer met bladblazers om de lijnen van het veld weer tevoorschijn te toveren. . Sneeuw en -10 graden Celsius 10 minuten voor de aftrap is het flink aan het sneeuwen in Eupen. De grasmat ligt er nog goed bij, maar het groene gras moet beetje bij beetje wel buigen voor de witte neerslag. Het kwik geeft 10 graden Celsius onder nu aan in het Kehrwegstadion.

Medewerkers zijn in de weer met bladblazers om de lijnen van het veld weer tevoorschijn te toveren.

16:38 vooraf, 16 uur 38. Man in vorm Prevljak op de bank. Zoals verwacht schudt Eupen-coach Beñat San José zijn team flink door mekaar. Enkele sterkhouders krijgen rust, doelpuntenmachine Prevljak begint op de bank. Onder de lat maakt de Duitser Robin Himmelmann zijn debuut. Hij maakte vorige week de overstap van de Duitse cultclub en tweedeklasser St.Pauli. . Man in vorm Prevljak op de bank Zoals verwacht schudt Eupen-coach Beñat San José zijn team flink door mekaar. Enkele sterkhouders krijgen rust, doelpuntenmachine Prevljak begint op de bank.

Onder de lat maakt de Duitser Robin Himmelmann zijn debuut. Hij maakte vorige week de overstap van de Duitse cultclub en tweedeklasser St.Pauli.

16:34 De opstelling van Eupen:. vooraf, 16 uur 34. De opstelling van Eupen: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1359525706070437891

16:29 vooraf, 16 uur 29. Bekeren tegen Club Brugge zou een droom zijn, maar eerst Eupen. Dat wordt al lastig genoeg. Olympic-aanvaller Mohamed Dahmane. Bekeren tegen Club Brugge zou een droom zijn, maar eerst Eupen. Dat wordt al lastig genoeg. Olympic-aanvaller Mohamed Dahmane

16:28 vooraf, 16 uur 28. Mohamed Dahmane (r) is de bekendste speler van Olympic Charleroi. Hij voetbalde nog op het hoogste niveau voor Bergen, Racing Genk, Club Brugge en heel even Eupen.

16:26 vooraf, 16 uur 26. Onze ambitie is om in 1B te geraken. In de beker willen we ook zo ver mogelijk geraken. Olympic-coach Xavier Robert. Onze ambitie is om in 1B te geraken. In de beker willen we ook zo ver mogelijk geraken. Olympic-coach Xavier Robert