AA Gent heeft nog een eitje te pellen met Charleroi in de Beker

Vadis Odjidja moet nog even wachten op zijn eerste speelminuten sinds december. De metronoom van AA Gent start op de bank. Kums, Bezoes en Owusu vormen het middenveld. Tissoudali, tegen Eupen nog goed voor twee goals, zit ook op de bank. Jaremtsjoek en de aalvlugge Bukari staan in de voorhoede.

Charleroi is een moeilijke tegenstander. Het is een ploeg die al heel lang samenspeelt en perfect weet wat er moet gebeuren.

Een stevige defensie en een snelle transitie. Het kenmerkende voetbal van Charleroi ligt AA Gent traditioneel niet. In zijn eerste periode in de Arteveldestad haalde Hein Vanhaezebrouck amper 12 op 30 tegen Charleroi. Heeft hij tijdens zijn periode als analist een oplossing gevonden?

vooraf, 17 uur 03. Voor het eerst in 15 jaar geen kwartfinale. AA Gent heeft het traditioneel moeilijk met de speelstijl van Charleroi. Vorig jaar lag de brigade van Karim Belhocine dwars in de achtste finales van de Beker van België. Massimo Bruno sloeg in de slotfase toe en zo haalde AA Gent voor het eerst in 15 jaar niet de kwartfinales van de Beker van België. Neemt Gent nu wraak? .