LIVE: Vanaken opent met typische Club Brugge-goal tegen Antwerp

65' tweede helft, minuut 65. Willen versus kunnen. We zitten in zo een typische fase van de match waarbij Club even op adem wil komen (om straks nog eens uit te halen?) en Antwerp probeert, maar zonder echt veel te creëren voorlopig. Daarna brak Lamkel Zé goed uit, maar niemand was gevolgd.

61' tweede helft, minuut 61.

61' tweede helft, minuut 61. Geel voor Seck. Derde gele kaart voor Antwerp. Lang begint aan een snelle dribbel, maar wordt hard onderuit gelopen door Seck en is boos. Seck krijgt geel.

60' tweede helft, minuut 60. Ook Lang speelt niet zijn beste match. Hij wordt diep gestuurd door Vormer, maar mist zijn controle. Spijtig voor de thuisclub want er zat zeker iets in deze aanval.

59' tweede helft, minuut 59. Waar is Avenatti? Mechele krijgt de bal achteraan niet weg. Lamkel Zé is er als de kippen bij om de bal over te nemen en hard voor te brengen. Een ideale bal om binnen te lopen, maar waar is Avenatti. De spits is al lang onzichtbaar in deze match.



56' tweede helft, minuut 56. Refaelov zullen we straks nog wel krijgen denk ik. Peter Vandenbempt op Radio 1.

55' tweede helft, minuut 55. Antwerp moet reageren en heeft ook wel wat meer de bal, maar dreigend is dat momenteel nog niet. De Laet werp heel ver in, maar ook die slag wordt gewonnen door de Club-verdediging.

49' tweede helft, minuut 49.

48' tweede helft, minuut 48. 1-0 een typische Club Brugge-goal. Mata stoomt knap door naar de achterlijn en legt terug richting het penaltypunt. Daar duwt Vanaken rustig binnen. Hij houdt de bal mooi binnen. Dit is een typische Club-goal meteen na de rust.

47' tweede helft, minuut 47. Club wil het tempo opdrijven. Antwerp moet proberen te blijven tegen prikken. Peter Vandenbempt op Radio 1.

46' tweede helft, minuut 46. Begin tweede helft. Antwerp heeft de tweede helft afgetrapt. De eerste helft miste doelpunten, wat gebeurt er na rust?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Club Brugge en Antwerp gaan rusten met een 0-0-tussenstand. Club domineerde, maar de beste kansen waren voor de bezoekers. Seck kopte recht op Mignolet en Lamkel Zé trapte voorlangs.

43' eerste helft, minuut 43. Geel voor De Laet. Ook De Laet gaat in het boekje voor een onnodig fout langs achter.

41' eerste helft, minuut 41. Met de rust in zicht komt Antwerp opzetten. Na een goede aanval kan Gerkens niet koppen. Een goed moment van stamnummer 1.

40' eerste helft, minuut 40.

39' eerste helft, minuut 39. Lamkel Zé schiet de 0-1 voorlangs !! Lamkel Zé duikt in de rug van Kossounou en dat heeft Hongla goed gezien. De pass is perfect. Lamkel Zé trapt voorlangs. Dit was de tweede grote kans voor de bezoekers.