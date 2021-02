Club start met De Ketelaere en Denswil, Antwerp zonder Refaelov

19:41 vooraf, 19 uur 41. Defensief Antwerp? . In vergelijking met afgelopen zondag zien we drie andere namen in de basis dan tegen Beerschot. In doel krijgt De Wolf speelminuten in plaats van Beiranvand. Spits Avenatti speelt in de plaats van Refaelov, waardoor Lamkel Zé van de positie van diepe spits waarschijnlijk afzakt naar het middenveld om veel te lopen. De Pauw moet zijn plaats afstaan aan de meer verdedigend ingestelde Le Marchand. Afwachten hoe Antwerp het achteraan zal aanpakken met ook De Laet, Seck, Gélin en Lukaku in de basis. . Defensief Antwerp? In vergelijking met afgelopen zondag zien we drie andere namen in de basis dan tegen Beerschot. In doel krijgt De Wolf speelminuten in plaats van Beiranvand.



Spits Avenatti speelt in de plaats van Refaelov, waardoor Lamkel Zé van de positie van diepe spits waarschijnlijk afzakt naar het middenveld om veel te lopen.



De Pauw moet zijn plaats afstaan aan de meer verdedigend ingestelde Le Marchand. Afwachten hoe Antwerp het achteraan zal aanpakken met ook De Laet, Seck, Gélin en Lukaku in de basis.

19:34 vooraf, 19 uur 34. Twee wissels bij Club Brugge. Als we naar het blad met de opstelling van Club Brugge kijken, zien we twee wissels in de basis in vergelijking met de match tegen Waasland-Beveren. Achteraan ruimt Sobol de baan voor Denswil. In steun van spits Dost zien we uiteraard Noa Lang en De Keterlaere. Die laatste komt in de plaats van Okereke. Voor de rest geen verrassingen. Mata en Vanaken zijn fit, zoals Philippe Clement had laten weten op de persconferentie vooraf. Zij spelen. . Twee wissels bij Club Brugge Als we naar het blad met de opstelling van Club Brugge kijken, zien we twee wissels in de basis in vergelijking met de match tegen Waasland-Beveren.



Achteraan ruimt Sobol de baan voor Denswil. In steun van spits Dost zien we uiteraard Noa Lang en De Keterlaere. Die laatste komt in de plaats van Okereke.



Voor de rest geen verrassingen. Mata en Vanaken zijn fit, zoals Philippe Clement had laten weten op de persconferentie vooraf. Zij spelen.

17:58 vooraf, 17 uur 58. Flashback naar 1 augustus 2020. Op 1 augustus 2020 speelden Club Brugge en Antwerp de finale van de beker vorig seizoen. In een leeg Koning Boudewijnstadion was Club Brugge de grote favoriet, maar daar trok Antwerp en trainer Ivan Leko (ex-Club Brugge) zich niets van aan ondanks dat de club geen nieuwe spelers mocht inzetten. Lamkel Zé werd toen opgevist en in doel stond de jonge Davor Matijas. Antwerp won dankzij een goal na 25 minuten van uitgerekend Lior Refaelov (ook ex-Club Brugge). Club kende ook geen vlekkeloze voorbereiding met enkele spelers die ziek waren in de aanloop en met de dreiging van het coronavirus. Maar dat was geen excuus voor de zwakke prestatie die Club die zaterdag op de mat legde. "Ik herkende mijn ploeg niet", zei Philippe Clement na de match. . Flashback naar 1 augustus 2020 Op 1 augustus 2020 speelden Club Brugge en Antwerp de finale van de beker vorig seizoen. In een leeg Koning Boudewijnstadion was Club Brugge de grote favoriet, maar daar trok Antwerp en trainer Ivan Leko (ex-Club Brugge) zich niets van aan ondanks dat de club geen nieuwe spelers mocht inzetten.



Lamkel Zé werd toen opgevist en in doel stond de jonge Davor Matijas. Antwerp won dankzij een goal na 25 minuten van uitgerekend Lior Refaelov (ook ex-Club Brugge).



Club kende ook geen vlekkeloze voorbereiding met enkele spelers die ziek waren in de aanloop en met de dreiging van het coronavirus. Maar dat was geen excuus voor de zwakke prestatie die Club die zaterdag op de mat legde. "Ik herkende mijn ploeg niet", zei Philippe Clement na de match.

