Club Brugge blijft op koers voor de dubbel, bekerhouder Antwerp druipt af

Bekijk de goals uit Club Brugge - Antwerp (3-1)

Club domineert, maar overtuigt niet voor de rust

Nog voor de rust dook Lamkel Zé in de rug van Kossounou en werd perfect gelanceerd door Hongla, maar het schot van die eerste ging voorlangs. Antwerp liet twee enorme kansen onbenut voor de pauze.

Na een goed begin van Antwerp werd Club dominant, maar regisseurs Vanaken, Vormer en Lang waren niet aanwezig genoeg op de scène. Vormer had wel de beste kans bij Club voor de rust, na laconiek verdedigen van Lukaku, maar doelman De Wolf redde.

De bekeraffiche tussen de huidige nummer een en twee in de competitie kondigde zich vooraf aan als een blockbuster, maar het scenario was 80 minuten eerder dunnetjes.

Ding Dong! Lamkel Zé doet een fantasietje, maar trapt per ongeluk in het kruis van Kossounou

Match breekt los na 79 minuten

Midden in de verhaallijn zat opeens toch een moment van opwinding. Meteen na de rust scoorde Vanaken een typische Club Brugge-goal. Mata haalde de achterlijn en legde terug naar Vanaken die rond het penaltypunt stond: 1-0.

Daarna kabbelde het verhaal, met diepe spits Avenatti in een bijrol - hij was echt onzichtbaar bij Antwerp - en doelman De Wolf in een negatieve hoofdrol.

Club drong niet eens echt aan voor de 2-0, maar toen Dost op voorzet van Vormer tussen twee verdedigers op de doelman van Antwerp kopte, duwde die laatste de bal met een grote strik in de voeten van Dost, die met plezier het cadeau uitpakte.

De 2-0 leek de beslissing te zijn, maar het was in realiteit het begin van een spannende ontknoping. Lamkel Zé scoorde na een tegenaanval drie minuten na de 2-0 de 2-1 met een laag schot in de verste hoek.

Antwerp was dus nog niet definitief uitgeteld, maar dat duurde maar twee minuten. Antiheld De Wolf anticipeerde veel te snel op een voorzet van Vormer en dus verraste die knap met een schot in naar de eerste paal: 3-1. Einde verhaal. Heeft Antwerp opnieuw een keeperskwestie?