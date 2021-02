Vanderhaeghe gokt in 1/8e finales beker met B-team tegen Oostende

In de 1/8e finales van de beker van België staat vanavond een West-Vlaams onderonsje op het menu. Cercle Brugge en Oostende bikkelen om een plaats bij de laatste 8. Graait Yves Vanderhaeghe zijn eerste overwinning mee of trekt de kustploeg zijn uitstekende vorm door in de Croky Cup? Volg de actie live op deze pagina.