LIVE: Cercle Brugge en KV Oostende openen 1/8e finales in Croky Cup

48' Weer onderonsje Hubert-Deman. Hubert en Deman zijn de hoofdrolspelers bij zowat elke gevaarlijke fase. De Cercle-spits duikt weer op voor de neus van de goalie, maar kan geen tweede doelpunt op zijn naam zetten. Er was ook al gevlagd voor een overtreding. . tweede helft, minuut 48.

47' tweede helft, minuut 47. Met zijn snelheid kan Sakala een onruststoker zijn. Bates maakt kennis met hem, maar blijft rustig. .

47' tweede helft, minuut 47. Oostende wil een eerste keer uitbreken langs rechts, maar Bataille loopt te hard van stapel. .

46' tweede helft, minuut 46. De spelers hebben de warmte van de kleedkamer weer ingewisseld voor het koude veld. Bij de bezoekers is er één wissel: Sakala komt Gueye aflossen. .

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

44' eerste helft eerste helft, minuut 44 match afgelopen

43' eerste helft, minuut 43. Rust. Einde van de eerste helft. Oostende kwam na een halfuur verdiend op voorsprong, maar de snelle Brugse gelijkmaker deed de match kantelen. In het slot had Deman nog 2 keer de 2-1 aan de voet. .

42' Toegevoegde tijd. We krijgen 1 minuut toegevoegde tijd. Oostende zet geen druk meer en oogt niet fris. De gelijkmaker is in de hoofden van de bezoekers gekropen. . eerste helft, minuut 42.

42' eerste helft, minuut 42.

41' Hubert! Hubert houdt Oostende recht. Weer is Deman de man die de trekker kan overhalen, maar de KVO-goalie ligt uitstekend in de weg. Prima save. . eerste helft, minuut 41.

40' eerste helft, minuut 40. Bijna 2-1. Na 43 minuten ruikt Deman zijn tweede van de avond. Hij loopt uitstekend in, maar kan aan het penaltypunt zijn linker onvoldoende zetten tegen de slimme voorzet vanaf de linkerflank. .

38' eerste helft, minuut 38. Het vertrouwen van de thuisploeg is gegroeid na de gevleide gelijkmaker. Oostende grossiert ook meer en meer in balverlies. .

36' eerste helft, minuut 36. Nog ruim 5 minuten en dan staat het eerste bedrijf in de boeken. Cercle Brugge zal niet mopperen over deze tussenstand, Oostende heeft zichzelf onvoldoende beloond. Het speelt lang geen wereldpartij, maar had wel al enkele uitstekende kansen. .

34' eerste helft, minuut 34. Oostende reageert via D'Haese, die vanaf links naar binnen snijdt en zijn rechter zoekt. Die vindt hij ook, het doelkader daarentegen... .

33' eerste helft, minuut 33. Gedreven door zijn doelpunt loopt Deman Theate aan. Zijn interventie op de hakken van de KVO-verdediger levert de eerste gele kaart van de match op. .

33' eerste helft, minuut 33.

32' eerste helft, minuut 32. Dit moet de Brugse burger moed geven. Oostende was nog niet in de problemen gekomen, maar was niet gretig genoeg bij die fase in de eigen zestien en betaalt daar een prijs voor. .

29' eerste helft, minuut 29. Gelijkmaker! Vanuit het niets komt Cercle Brugge weer helemaal in de match. De bal geraakt niet weg in de zestien en belandt na wat geharrewar voor de rechter van Deman, die Hubert met een puntertje verrassend te grazen neemt. .

29' eerste helft, minuut 29. Oostende ruikt bloed en wordt ook geholpen door veelvuldig balverlies van Cercle op de eigen helft. Kvasina probeert het vanaf afstand, maar krijgt zijn schot niet binnen het kader. .