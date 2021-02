Gok van Cercle Brugge pakt goed uit, KV Oostende ligt uit de beker

Fase per fase

90+2' tweede helft tweede helft, minuut 92 match afgelopen

90+2' tweede helft, minuut 92. Einde! Afgefloten. Cercle Brugge is de eerste kwartfinalist en dat is verdiend. Ze kwamen op achterstand, maar keerden die situatie helemaal om. 3-1 is het correcte verdict.

90+1' tweede helft, minuut 91. Ei zo na countert Cercle nog naar de heerlijke 4-1, maar Hoggas schildert de bal naast de winkelhaak. Dit zou de kers op de taart geweest zijn, al zou 4-1 overdreven zijn.

89' tweede helft, minuut 89. Cercle Brugge was geenszins de favoriet voor dit onderonsje, maar KV Oostende is na een halfuur gewoon veel te ver weggegleden. Een enthousiast Cercle heeft deze kwalificatie alvast niet gestolen. Het voetbalde zeer degelijk en strafte de foutjes van de bezoekers ook af.

88' Toegevoegde tijd. We krijgen nog 4 minuten extra tijd. . tweede helft, minuut 88. Toegevoegde tijd We krijgen nog 4 minuten extra tijd.

87' tweede helft, minuut 87. Boeken toe: Cercle stoot door! Daar is de beslissing in de 90e minuut. Ugbo staat nog geen minuut op het veld en straft laks verdedigen bij KVO - weer na een lange bal - af.

85' tweede helft, minuut 85. Het plan van KVO is iets te getelefoneerd, want Sakala trekt als een magneet alle ballen naar zich toe. Het gelooft ebt beetje bij beetje weg.

83' tweede helft, minuut 83. Een stilstaande fase kan altijd iets opleveren, maar Bruzzese zweeft autoritair door de lucht. Cercle Brugge komt steeds dichter bij een stunt.

81' tweede helft, minuut 81. Oostende trekt met veel volk naar voren, maar het loopt niet echt gesmeerd bij de aanvalslinie. Na de 2-1 is Bruzzese nagenoeg werkloos gebleven.

80' tweede helft, minuut 80. Het is een faire wedstrijd en dan kan een professionele overtreding geen kwaad. Van der Bruggen weet wat hij moet doen om een tegenstoot van Hjulsager te neutraliseren.

78' tweede helft, minuut 78. Denkey staat stevig op zijn benen en haalt fors uit. De 3-1 is voorlopig dichter dan de 2-2.

78' tweede helft, minuut 78. Cercle Brugge en het slotkwartier, het zijn niet de beste vrienden. De thuisploeg zakt wel vaker weg in het slot van de wedstrijd en slikt geregeld nog een goaltje. Wat wordt het nu?

77' tweede helft, minuut 77. Doelpuntenmaker Deman wordt naar de kant gehaald. Hij heeft meer dan zijn steentje bijgedragen. Hoe beïnvloeden de wisselspelers de wedstrijd? We wachten nu al een poosje op doelgevaar.

74' tweede helft, minuut 74. Inmiddels staat met Van der Bruggen - ook met korte mouwen - een brok ervaring op het veld. Hij moet de thuisploeg rust bijbrengen. Voorlopig worden ze niet in verlegenheid gebracht.

72' tweede helft, minuut 72. We sluipen het slotkwartier in. Wat heeft Oostende nog in de tank? Voorlopig gaat het iets te overhaast te werk.

69' tweede helft, minuut 69. De bezoekers moeten iets uit hun hoed toveren. Blessin haalt er met Tanghe een verdediger af voor Thiam. Na de 2-1 hebben we nog geen concrete reactie gezien van de bezoekers.

66' tweede helft, minuut 66. KV Oostende heeft nog ruim 20 minuten om deze scheve situatie recht te zetten, maar Cercle Brugge heeft zijn voorsprong zeker niet gestolen. Bruzzese heeft zijn ploeg al meermaals in leven gehouden, maar ook aan de overkant zijn er voldoende brandjes geweest.

62' tweede helft, minuut 62. Flater van Hubert! Hubert wist zijn sterke wedstrijd eigenhandig uit. Hij zit in niemandsland bij een vrij ongevaarlijke bal in de zestien en is te laat om de kopbal van Denkey af te stoppen: 2-1!