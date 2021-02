KV Mechelen knikkert Beerschot uit het bekertoernooi

Wouter Vrancken (KV Mechelen): "We hebben een degelijke match gespeeld. De 1e helft was heel goed en dominant, de 2e was iets minder. Ik ben opgelucht dat het geen verlengingen zijn geworden in dit weer en op zo'n veld. We hebben een zwaar programma, zoals iedereen. In de beker telt alleen de kwalificatie en ik ben blij dat dat gelukt is."

Will Still (Beerschot): "Als je zo'n eerste helft speelt, dan kan je niet winnen. En dan verdien je het ook niet om te winnen. We starten heel slap en timide. Ik weet niet waarom. We hadden gevraagd om hoog druk te zetten. We zitten in een lastige periode. Dit is mijn verantwoordelijkheid, dat besef ik. Ik lig daar wakker van. Ik haat verliezen. Zondag willen we revanche nemen."

"We moeten niet in de rol van calimero kruipen. Ja, Tissoudali is weg, maar dat is nu zo. Dat is voorbij, punt. Nu moeten we met andere spelers naar een oplossing zoeken."