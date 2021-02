Kijk hier straks naar het bekerduel Beerschot - KV Mechelen

10:53

vooraf, 10 uur 53. 2x Beerschot - KV Mechelen deze week. Beerschot en KV Mechelen lopen mekaar deze keer twee keer tegen het lijf, telkens in het Olympisch Stadion. Zondag spelen de twee een wedstrijd in de competitie, vanavond vechten ze een duel uit in de 1/8e finales van de Beker van België. Eind november haalde Beerschot een 2-1-achterstand op in de heenronde van de competitie. De promovendus won toen met 3-2 in Mechelen. Wat wordt het vanavond in Antwerpen? .