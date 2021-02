LIVE: Frey brengt Waasland-Beveren verrassend op voorsprong

33' eerste helft, minuut 33. Evenwicht hersteld. De thuisploeg groeit in de wedstrijd met enkele kansen op een rij. Op een vrije trap van Sinani kopt Bastians van dichtbij over en een gevaarlijke voorzet van Albanese wordt door Tanghe bijna in eigen doel gewerkt. De dominantie van Oostende is verdwenen, het evenwicht is hersteld. . Evenwicht hersteld De thuisploeg groeit in de wedstrijd met enkele kansen op een rij. Op een vrije trap van Sinani kopt Bastians van dichtbij over en een gevaarlijke voorzet van Albanese wordt door Tanghe bijna in eigen doel gewerkt. De dominantie van Oostende is verdwenen, het evenwicht is hersteld.

30' eerste helft, minuut 30. Faucher niet voorbij Hubert. Waasland-Beveren heeft toch wat vertrouwen getankt na de openingstreffer. Faucher stelt Hubert vanuit een schuine hoek op de proef, maar die maakt zich goed breed en voorkomt met een voetveeg de 2-0. . Faucher niet voorbij Hubert Waasland-Beveren heeft toch wat vertrouwen getankt na de openingstreffer. Faucher stelt Hubert vanuit een schuine hoek op de proef, maar die maakt zich goed breed en voorkomt met een voetveeg de 2-0.

29' eerste helft, minuut 29. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Oostende. McGeehan krijgt de twijfelachtige eer. . De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Oostende. McGeehan krijgt de twijfelachtige eer.

27' eerste helft, minuut 27. Hjulsager op de lat! De reactie van Oostende laat niet lang op zich wachten. Na een knappe één-twee met Gueye besluit Hjulsager op de lat! Waasland-Beveren komt hier bijzonder goed weg. . Hjulsager op de lat! De reactie van Oostende laat niet lang op zich wachten. Na een knappe één-twee met Gueye besluit Hjulsager op de lat! Waasland-Beveren komt hier bijzonder goed weg.

22' eerste helft, minuut 22. Frey straft foutjes bij KVO genadeloos af! Waasland-Beveren komt helemaal tegen de gang van het spel in op voorsprong. Bij Oostende gaan ze achteraan in de fout en de thuisploeg profiteert optimaal. Faucher onderschept de bal na slecht uitvoetballen van Hubert en stuurt Frey weg. Die omzeilt Hubert en werkt het knap af. . Frey straft foutjes bij KVO genadeloos af! Waasland-Beveren komt helemaal tegen de gang van het spel in op voorsprong. Bij Oostende gaan ze achteraan in de fout en de thuisploeg profiteert optimaal. Faucher onderschept de bal na slecht uitvoetballen van Hubert en stuurt Frey weg. Die omzeilt Hubert en werkt het knap af.

16' eerste helft, minuut 16. Dan toch eens wat dreiging van Waasland-Beveren. Bertone probeert het met een verre knal, maar Hubert moet niet tussenbeide komen. . Dan toch eens wat dreiging van Waasland-Beveren. Bertone probeert het met een verre knal, maar Hubert moet niet tussenbeide komen.

14' eerste helft, minuut 14. Oostende is baas op de Freethiel, Waasland-Beveren moet de wedstrijd ondergaan. Het blijft wachten op een eerste kans voor de thuisploeg. . Oostende is baas op de Freethiel, Waasland-Beveren moet de wedstrijd ondergaan. Het blijft wachten op een eerste kans voor de thuisploeg.

9' eerste helft, minuut 9. Wedstrijd Heltne Nilsen is al voorbij. Jammerlijk debuut voor Heltne Nilsen. Het bloeden kan niet gestelpt worden bij de Noor en dus zit zijn wedstrijd er al vroeg op. Jubitana is zijn vervanger. . Wedstrijd Heltne Nilsen is al voorbij Jammerlijk debuut voor Heltne Nilsen. Het bloeden kan niet gestelpt worden bij de Noor en dus zit zijn wedstrijd er al vroeg op. Jubitana is zijn vervanger.

7' eerste helft, minuut 7. Hjulsager net naast. De bezoekers blijven op zoek gaan naar de openingstreffer. Een grondscherend schot van Hjulsager gaat maar net naast. . Hjulsager net naast De bezoekers blijven op zoek gaan naar de openingstreffer. Een grondscherend schot van Hjulsager gaat maar net naast.

Pech voor nieuwkomer Heltne Nilsen. eerste helft, minuut 6. Pech voor nieuwkomer Heltne Nilsen.

4' eerste helft, minuut 4. Gabriël een eerste keer aan het werk. De eerste dreiging komt van Oostende en het is tweemaal Gueye die zijn kans waagt. Een eerste poging in de openingsminuut ging nog over en naast, maar nu moet Gabriël wél aan de bak op een lage schuiver. Veel problemen heeft de doelman er niet mee. . Gabriël een eerste keer aan het werk De eerste dreiging komt van Oostende en het is tweemaal Gueye die zijn kans waagt. Een eerste poging in de openingsminuut ging nog over en naast, maar nu moet Gabriël wél aan de bak op een lage schuiver. Veel problemen heeft de doelman er niet mee.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Waasland-Beveren en Oostende zijn begonnen aan hun bekerduel. Wie stoot door naar de 1/8e finales? . Aftrap Waasland-Beveren en Oostende zijn begonnen aan hun bekerduel. Wie stoot door naar de 1/8e finales?

19:49 vooraf, 19 uur 49. Hoe verging het beide ploegen vorig seizoen? Voor Waasland-Beveren hield het bekerverhaal vorig seizoen al op in de 1/16e finales. Tegen tweedeklasser Westerlo liep het ondanks een 3-1-voorsprong alsnog een pijnlijke uitschakeling op. Oostende overleefde de 1/16e finales wél, maar ging in de volgende ronde onderuit tegen Club Brugge. De latere finalist had daar wel penalty's voor nodig. . Hoe verging het beide ploegen vorig seizoen? Voor Waasland-Beveren hield het bekerverhaal vorig seizoen al op in de 1/16e finales. Tegen tweedeklasser Westerlo liep het ondanks een 3-1-voorsprong alsnog een pijnlijke uitschakeling op. Oostende overleefde de 1/16e finales wél, maar ging in de volgende ronde onderuit tegen Club Brugge. De latere finalist had daar wel penalty's voor nodig.