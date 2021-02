LIVE: Demonstreert Union de sterkte van 1B tegen Moeskroen?

25' eerste helft, minuut 25. Een vrije trap van Teuma krijgt geen vervolg. Nu kan Burgess zijn handen niet thuishouden aan de overkant. Nochtans heeft de Britse verdediger voldoende kracht om een duel te winnen zonder zijn handen te gebruiken. . Een vrije trap van Teuma krijgt geen vervolg. Nu kan Burgess zijn handen niet thuishouden aan de overkant. Nochtans heeft de Britse verdediger voldoende kracht om een duel te winnen zonder zijn handen te gebruiken.

23' eerste helft, minuut 23. Hamdi Harbaoui kan zijn handen niet thuishouden bij een tegenprik van Moeskroen. Ook de scheidsrechter heeft het duwtje in de rug van Burgess gezien. . Hamdi Harbaoui kan zijn handen niet thuishouden bij een tegenprik van Moeskroen. Ook de scheidsrechter heeft het duwtje in de rug van Burgess gezien.

22' eerste helft, minuut 22. Mazzu ijsbeert. Felice Mazzu wil deze kans in de beker niet zomaar weggooien. Hij staat aandachtig te coach en spelt Lapoussin de les. De dribbels van de Malagassiër mogen achterwege blijven van de Union-coach. . Mazzu ijsbeert Felice Mazzu wil deze kans in de beker niet zomaar weggooien. Hij staat aandachtig te coach en spelt Lapoussin de les. De dribbels van de Malagassiër mogen achterwege blijven van de Union-coach.

18' eerste helft, minuut 18. Moeskroen was dominant aan de partij begonnen, maar Union heeft het initiatief na de studieronde overgenomen. De leider in 1B wil zijn waarde tonen tegen een eersteklasser. . Moeskroen was dominant aan de partij begonnen, maar Union heeft het initiatief na de studieronde overgenomen. De leider in 1B wil zijn waarde tonen tegen een eersteklasser.

16' eerste helft, minuut 16. De corners van Union blijven gevaar opleveren. Gillekens laat de bal glippen, maar is aandachtig genoeg om meteen weg te knallen. . De corners van Union blijven gevaar opleveren. Gillekens laat de bal glippen, maar is aandachtig genoeg om meteen weg te knallen.

14' eerste helft, minuut 14. Ook Kandouss heeft al een gele kaart achter zijn naam staan. Hij heeft een omhelzing nodig om de snelle Badibanga af te stoppen. . Ook Kandouss heeft al een gele kaart achter zijn naam staan. Hij heeft een omhelzing nodig om de snelle Badibanga af te stoppen.

13' eerste helft, minuut 13. Gevaarlijke corner. Nick Gillekens moet een stapje terugzetten bij een gevaarlijke corner, want de bal dreigt rechtstreeks in doel te waaien. De doelman kan het olympisch doelpunt nog net voorkomen. . Gevaarlijke corner Nick Gillekens moet een stapje terugzetten bij een gevaarlijke corner, want de bal dreigt rechtstreeks in doel te waaien. De doelman kan het olympisch doelpunt nog net voorkomen.

12' eerste helft, minuut 12. Eerste gele kaart. Marko Bakic had net een waarschuwing gekregen van de scheidsrechter, maar heeft niet goed geluisterd. De Montenegrijn gaat meteen aan de schouder van Sigurdarson halen en krijgt een gele kaart als beloning. . Eerste gele kaart Marko Bakic had net een waarschuwing gekregen van de scheidsrechter, maar heeft niet goed geluisterd. De Montenegrijn gaat meteen aan de schouder van Sigurdarson halen en krijgt een gele kaart als beloning.

11' eerste helft, minuut 11. De driemansdefensie van Union heeft zijn zaakjes op orde. Siebe Van der Heyden, die voor de gelegenheid naar de linkerflank is opgeschoven, houdt Bakic af. . De driemansdefensie van Union heeft zijn zaakjes op orde. Siebe Van der Heyden, die voor de gelegenheid naar de linkerflank is opgeschoven, houdt Bakic af.

9' eerste helft, minuut 9. Het is wat zoeken in de openingsminuten van de wedstrijd. Union toont de goede intenties, maar Moeskroen heeft meer balbezit. . Het is wat zoeken in de openingsminuten van de wedstrijd. Union toont de goede intenties, maar Moeskroen heeft meer balbezit.

7' eerste helft, minuut 7. Moeskroen kan ook eens dreigen met een vrije trap. De voorzet van Ciranni lijkt op maat van Badibanga, maar Marcel Mehlem buffelt de bal nog weg. . Moeskroen kan ook eens dreigen met een vrije trap. De voorzet van Ciranni lijkt op maat van Badibanga, maar Marcel Mehlem buffelt de bal nog weg.

5' eerste helft, minuut 5.

4' eerste helft, minuut 4. Grote kans voor Union. Union kan een eerste keer dreigen. Brighton Labeau kan net niet bij een voorzet, maar Jordanov is goed gevolgd. De Duitse flankspeler is te verrast om te profiteren. . Grote kans voor Union Union kan een eerste keer dreigen. Brighton Labeau kan net niet bij een voorzet, maar Jordanov is goed gevolgd. De Duitse flankspeler is te verrast om te profiteren.

2' eerste helft, minuut 2. Na twee weken schorsing zit er nog wat roest in het spel van Teddy Teuma. De steekbal van de middenvelder wordt eenvoudig onderschept door Bocat. . Na twee weken schorsing zit er nog wat roest in het spel van Teddy Teuma. De steekbal van de middenvelder wordt eenvoudig onderschept door Bocat.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:06 eerste helft, 18 uur 06. Moeskroen probeert een eerste keer te bouwen, maar Union zit de eersteklasser meteen op de hielen. . Moeskroen probeert een eerste keer te bouwen, maar Union zit de eersteklasser meteen op de hielen.

18:05 eerste helft, 18 uur 05. Aftrap. Moeskroen is aan zijn eerste bekeropdracht begonnen in het Joseph Marienstadion in Sint-Gillis. Kan het de leider in 1B klein krijgen? . Aftrap Moeskroen is aan zijn eerste bekeropdracht begonnen in het Joseph Marienstadion in Sint-Gillis. Kan het de leider in 1B klein krijgen?

17:53 vooraf, 17 uur 53. Union heeft bakken vertrouwen met 6 op 6 in de competitie, bij Moeskroen gaat het minder vlot: 2 op 6. Toegegeven, het punt tegen Anderlecht zal ook een opsteker geweest zijn voor de Henegouwers. . Union heeft bakken vertrouwen met 6 op 6 in de competitie, bij Moeskroen gaat het minder vlot: 2 op 6. Toegegeven, het punt tegen Anderlecht zal ook een opsteker geweest zijn voor de Henegouwers.

17:42 vooraf, 17 uur 42. Felice Mazzu kan wel weer rekenen op zijn vaste aanvoerder Teddy Teuma. De Frans-Maltese middenvelder zat even op het strafbankje na een stevige tackle in de competitiewedstrijd tegen Lommel, maar mag nu in de Beker weer tussen de lijnen staan. . Felice Mazzu kan wel weer rekenen op zijn vaste aanvoerder Teddy Teuma. De Frans-Maltese middenvelder zat even op het strafbankje na een stevige tackle in de competitiewedstrijd tegen Lommel, maar mag nu in de Beker weer tussen de lijnen staan.

17:38 vooraf, 17 uur 38. Snelle opeenvolging matchen. Felice Mazzu en Jorge Simao hebben een goede reden om de krachten wat te sparen, want Union en Moeskroen moeten allebei vrijdag weer aan de bak. Union ontvangt Lierse-Kempenzonen, Moeskroen neemt het op tegen KV Kortrijk. Verlengingen zien beide coaches dan ook liever niet. . Snelle opeenvolging matchen Felice Mazzu en Jorge Simao hebben een goede reden om de krachten wat te sparen, want Union en Moeskroen moeten allebei vrijdag weer aan de bak. Union ontvangt Lierse-Kempenzonen, Moeskroen neemt het op tegen KV Kortrijk. Verlengingen zien beide coaches dan ook liever niet.

17:34 vooraf, 17 uur 34. Ook Mazzu schuift met pionnen. Felice Mazzu wil de titel in 1B niet te grabbel gooien voor het avontuur in de beker en schuift duchtig op zijn schaakbord. Topschutter Dante Vanzeir, kersverse vader Guillaume François en duizendpoot Mathias Fixelles zitten op de bank. Brighton Labeau en Deniz Undav vormen het spitsenduo. . Ook Mazzu schuift met pionnen Felice Mazzu wil de titel in 1B niet te grabbel gooien voor het avontuur in de beker en schuift duchtig op zijn schaakbord. Topschutter Dante Vanzeir, kersverse vader Guillaume François en duizendpoot Mathias Fixelles zitten op de bank. Brighton Labeau en Deniz Undav vormen het spitsenduo.

17:17 vooraf, 17 uur 17. Harbaoui start. Jorge Simao wil duidelijk enkele vaste waarden sparen voor de degradatiestrijd en gooit zijn ploeg stevig om. Nick Gillekens krijgt een kans tussen de palen. Hamdi Harbaoui mag zijn neus voor doelpunten tonen naast Badibanga. . Harbaoui start Jorge Simao wil duidelijk enkele vaste waarden sparen voor de degradatiestrijd en gooit zijn ploeg stevig om. Nick Gillekens krijgt een kans tussen de palen. Hamdi Harbaoui mag zijn neus voor doelpunten tonen naast Badibanga.

17:11 vooraf, 17 uur 11. Union klaar voor nieuwe bekerstunt. Union is stevig aan het nieuwe jaar begonnen: met 6 op 6 heeft het nu al 11 punten voorsprong in 1B. De leider kan zich nu dus ook richten op een bekeravontuur. In 2018 wipte het onder meer Anderlecht uit de beker. Als het nu Moeskroen kan uitschakelen, wacht in de volgende ronde mogelijk... Anderlecht. . Union klaar voor nieuwe bekerstunt Union is stevig aan het nieuwe jaar begonnen: met 6 op 6 heeft het nu al 11 punten voorsprong in 1B. De leider kan zich nu dus ook richten op een bekeravontuur. In 2018 wipte het onder meer Anderlecht uit de beker. Als het nu Moeskroen kan uitschakelen, wacht in de volgende ronde mogelijk... Anderlecht.

