LIVE: Zorgt Seraing voor een bekerstunt tegen streekgenoot Standard?

18:52 vooraf, 18 uur 52. Nieuwe scheidsrechter . Opvallend nieuws op enkele minuten van de aftrap. Ref Vergoote is omwille van privéredenen niet in staat om de match te leiden, zijn plaats wordt ingenomen door Lardot. Daardoor wordt de aftrap - die voorzien was om 19u - met enkele minuten uitgesteld. . Nieuwe scheidsrechter Opvallend nieuws op enkele minuten van de aftrap. Ref Vergoote is omwille van privéredenen niet in staat om de match te leiden, zijn plaats wordt ingenomen door Lardot. Daardoor wordt de aftrap - die voorzien was om 19u - met enkele minuten uitgesteld.

18:45 vooraf, 18 uur 45. Mikautadze. Bij Seraing kan coach Emilio Ferrera opnieuw rekenen op goalgetter Mikautadze. De Fransman met Georgische roots gooide in het begin van de competitie hogen ogen en scoorde liefst 16 keer in 14 matchen. Vanavond maakt hij na weken van blessureleed zijn rentree. Afwachten of hij meteen de weg naar de goal vindt. Verder is het bij de thuisploeg vooral uitkijken naar Milicevic, in een niet zo gek ver verleden nog een smaakmaker in de kampioenenploeg van Gent. . Mikautadze Bij Seraing kan coach Emilio Ferrera opnieuw rekenen op goalgetter Mikautadze. De Fransman met Georgische roots gooide in het begin van de competitie hogen ogen en scoorde liefst 16 keer in 14 matchen. Vanavond maakt hij na weken van blessureleed zijn rentree. Afwachten of hij meteen de weg naar de goal vindt. Verder is het bij de thuisploeg vooral uitkijken naar Milicevic, in een niet zo gek ver verleden nog een smaakmaker in de kampioenenploeg van Gent.

18:35 vooraf, 18 uur 35. Historische ontmoeting in het Luikse . 25 jaar. Zolang is het geleden dat Seraing en Standard elkaar in de ogen keken voor een officiële wedstrijd. De loting zat mee voor de club van 1B, afwachten of we over de wedstrijd hetzelfde achter zullen mogen zeggen. De omstandigheden zijn alvast niet ideaal, want de hevige regen heeft het veld in de Stade du Pairay moeilijk bespeelbaar gemaakt. . Historische ontmoeting in het Luikse 25 jaar. Zolang is het geleden dat Seraing en Standard elkaar in de ogen keken voor een officiële wedstrijd. De loting zat mee voor de club van 1B, afwachten of we over de wedstrijd hetzelfde achter zullen mogen zeggen. De omstandigheden zijn alvast niet ideaal, want de hevige regen heeft het veld in de Stade du Pairay moeilijk bespeelbaar gemaakt.

18:27 vooraf, 18 uur 27. Wel Carcela, geen Lestienne. Mbaye Leye rekent voor deze derby op Laifis, die de plaats van de geblesseerde Dussenne inneemt achterin. Voorin zien we de naam van Carcela opduiken. Hij houdt Lestienne op de bank. Diep in de spits krijgt Tapsoba zijn kans. . Wel Carcela, geen Lestienne Mbaye Leye rekent voor deze derby op Laifis, die de plaats van de geblesseerde Dussenne inneemt achterin. Voorin zien we de naam van Carcela opduiken. Hij houdt Lestienne op de bank. Diep in de spits krijgt Tapsoba zijn kans.