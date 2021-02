LIVE: Standard lijkt alles onder controle hebben tegen moedig Seraing

Het is zowaar gestopt met regenen in Seraing. Toch blijft voetballen erg moeilijk op het totaal uitgeregende veld.

tweede helft, minuut 54. Droog . Het is zowaar gestopt met regenen in Seraing. Toch blijft voetballen erg moeilijk op het totaal uitgeregende veld. .

tweede helft, minuut 47. Daar is Seraing al meteen. Milicevic kan een voorzet van Mikautadze richting doel verlengen, maar Siquet zit er nog tussen. De ex-speler van Gent wil een strafschop na vermeend handspel, maar de scheidsrechter geeft geen krimp. Van een VAR is vanavond geen sprake. .

tweede helft, minuut 46. We zijn er opnieuw aan begonnen in Seraing. Wat kan de ploeg uit 1B nog in de tweede periode? .

eerste helft, minuut 46. Rust. Standard nam een droomstart na een vroege goal van Bokadi. Daarna was Seraing simpelweg de betere ploeg. De gelijkmaker had zeker niet onterecht geweest, maar Bodart hield de 0 meermaals op het bord. Mikautadze miste een penalty, en nauwelijks twee minuten later stond het 0-2 via Jans. Voorts viel vooral de regen op. Deze voetbalwedstrijd heeft bij momenten meer weg van een partijtje waterpolo. .