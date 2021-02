LIVE: Bossut (met helm) maakt comeback bij Zulte Waregem tegen Olympic Charleroi

Het gaat plots snel in het Neuvillestadion. Essevee komt opnieuw dicht bij een doelpunt, maar Moriconi ranselt een halve omhaal van Colassin uit zijn kooi. De doelman van Olympic maakt een sterke indruk in deze eerste helft.

Zulte Waregem komt voor het eerst dreigen vanavond. Een lange bal van Marcq waait over alles en iedereen en dreigt ook in doel te vallen. Olympic-doelman Moriconi kan met een goede parade het leer nog wegwerken.

De eerste dreiging is meteen voor de thuisploeg. Dahmane toont dat hij het voetballen nog niet verleerd is en test een eerste keer Sammy Bossut. De terugkerende doelman pareert.

Kan Olympic Charleroi de bezoekers een halt toeroepen in de Beker van België binnen twee keer 45 minuten weten we het.

vooraf, 19 uur 23. Bossut keert terug in doel bij Essevee. Bij Zulte Waregem voert coach Dury enkele wijzigingen in zijn basiself, al is het opvallendste wellicht de aanwezigheid van Sammy Bossut. Het clubicoon liep in augustus een schedelbreuk op tijdens een oefenmatch en maakt vanavond zijn comeback in doel. Dat zal hij doen in ware Petr Cech-stijl, met helm op het hoofd dus. .