LIVE: OHL en Cercle openen furieus met 2 goals in eerste 3 minuten

Romo stopt Marcelin. Marcelin ontvangt de bal in de zestien van OHL. Hij viseert de korte hoek, Romo verwerkt da bal in hoekschop. . eerste helft, minuut 27.

eerste helft, minuut 18. Het regent fel in Leuven. Toch schrikt dat de beide ploegen niet af om in de aanval te trekken. Na de snelle doelpunten creëerden beide ploegen geen echt grote kansen. De wedstrijd is in evenwicht. .