Lommel bekert vanavond tegen Kortrijk, coach Manning gaat in quarantaine

18:20

vooraf, 18 uur 20. Hoofdcoach niet op de bank bij de thuisploeg. Lommel laat weten dat twee medewerkers van de club positief hebben getest op het coronavirus. "Alle medewerkers die met hen in contact kwamen, gaan in quarantaine. Ook coach Liam Manning is afwezig. Peter van der Veen zal vanavond de honneurs waarnemen", klinkt het. .