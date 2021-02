LIVE: Zowel Lommel als Kortrijk doen het zonder T1 in hun bekerduel

Fase per fase

20:00 eerste helft, 20 uur . Aftrap! Lommel en Kortrijk hebben de wedstrijd één minuutje vroeger dan voorzien op gang getrapt. . Aftrap! Lommel en Kortrijk hebben de wedstrijd één minuutje vroeger dan voorzien op gang getrapt.

2' eerste helft, minuut 2. Meteen een goeie kans voor Lommel! De eerste dreiging komt van Lommel. Een mooie combinatie, maar het schot op doel gaat net naast. Dit had een droomstart kunnen zijn voor de thuisploeg. . Meteen een goeie kans voor Lommel! De eerste dreiging komt van Lommel. Een mooie combinatie, maar het schot op doel gaat net naast. Dit had een droomstart kunnen zijn voor de thuisploeg.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:01 vooraf, 20 uur 01.

19:43 vooraf, 19 uur 43.

19:37 vooraf, 19 uur 37. Nog geen Luka Elsner op de bank. Luka Elsner, de nieuwe trainer van Kortrijk, is niet aanwezig in Lommel. Hij zit nog in quarantaine. De aanwijzingen langs de lijn komen vandaag van Bart Meert. . Nog geen Luka Elsner op de bank Luka Elsner, de nieuwe trainer van Kortrijk, is niet aanwezig in Lommel. Hij zit nog in quarantaine. De aanwijzingen langs de lijn komen vandaag van Bart Meert.

19:34 De opstelling van Lommel. Manfred Ugalde (de man die afgelopen weekend een hattrick maakte) blijft uit (corona)voorzorg aan de kant. vooraf, 19 uur 34. De opstelling van Lommel. Manfred Ugalde (de man die afgelopen weekend een hattrick maakte) blijft uit (corona)voorzorg aan de kant.

19:23 vooraf, 19 uur 23. Jaagt Lommel op een nieuw bekersprookje? Exact 20 jaar geleden haalde Lommel als tweedeklasser de finale van de Beker van België. Het verloor die toen van Westerlo. Ook nu zijn er ambities. De ploeg is in 2021 nog ongeslagen en won z'n laatste 3 wedstrijden in 1B. . Jaagt Lommel op een nieuw bekersprookje? Exact 20 jaar geleden haalde Lommel als tweedeklasser de finale van de Beker van België. Het verloor die toen van Westerlo. Ook nu zijn er ambities. De ploeg is in 2021 nog ongeslagen en won z'n laatste 3 wedstrijden in 1B.

19:15 Deze 11 namen moeten Kortrijk vanavond naar de 1/8e finales zien te loodsen. De nieuwe aanwinst Alexandar Radovanovic mag zich meteen tonen. vooraf, 19 uur 15. Deze 11 namen moeten Kortrijk vanavond naar de 1/8e finales zien te loodsen. De nieuwe aanwinst Alexandar Radovanovic mag zich meteen tonen.

19:11 vooraf, 19 uur 11. Eerste match zonder Yves Vanderhaeghe. Na een opeenvolging van nederlagen heeft KV Kortrijk coach Yves Vanderhaeghe afgelopen weekend aan de deur gezet. Het 1-3-verlies tegen Charleroi was de druppel. De Sloveen Luka Elsner is zijn opvolger. . Eerste match zonder Yves Vanderhaeghe Na een opeenvolging van nederlagen heeft KV Kortrijk coach Yves Vanderhaeghe afgelopen weekend aan de deur gezet. Het 1-3-verlies tegen Charleroi was de druppel. De Sloveen Luka Elsner is zijn opvolger.

18:20 vooraf, 18 uur 20. Hoofdcoach niet op de bank bij de thuisploeg. Lommel laat weten dat twee medewerkers van de club positief hebben getest op het coronavirus. "Alle medewerkers die met hen in contact kwamen, gaan in quarantaine. Ook coach Liam Manning is afwezig. Peter van der Veen zal vanavond de honneurs waarnemen", klinkt het. . Hoofdcoach niet op de bank bij de thuisploeg Lommel laat weten dat twee medewerkers van de club positief hebben getest op het coronavirus. "Alle medewerkers die met hen in contact kwamen, gaan in quarantaine. Ook coach Liam Manning is afwezig. Peter van der Veen zal vanavond de honneurs waarnemen", klinkt het.

18:17 vooraf, 18 uur 17.