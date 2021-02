LIVE: Lommel maakt vanaf de stip de aansluitingstreffer tegen Kortrijk

Fase per fase

Fase per fase

79' tweede helft, minuut 79. Lommel heeft nog 10 minuten (en wat extra tijd) om de gelijkmaker te vinden.

76' tweede helft, minuut 76. Svedkauskas redt een strafschop! Een minuut later krijgt ook Kortrijk een penalty. Selemani trapt met een pak minder overtuiging dan Kis zonet. Svedkauskas redt de penalty. Zal dit Kortrijk nog zuur opbreken?

75' tweede helft, minuut 75.

73' tweede helft, minuut 73. De eerste vervanging bij Lommel: Vandersmissen mag nog 20 minuten (of meer) voetballen.

71' tweede helft, minuut 71. Kis met de aansluitingstreffer! Kevin Kis trapt de strafschop overtuigend in de linkerhoek binnen. Jakubech dook naar de juiste kant, maar maakte geen kans. De aansluitingstreffer is een feit.

71' tweede helft, minuut 71. Penalty! Moreno gaat neer in de zestien en de scheidsrechter legt de bal op de stip. Kan Lommel op het scorebord komen?

70' tweede helft, minuut 70. Zou Kortrijk stilaan weer aan de competitie in 1A beginnen denken? Vrijdag moet het op bezoek bij Moeskroen.

67' tweede helft, minuut 67. Dubbele wissel. Meteen na het doelpunt is er een dubbele wissel bij Kortrijk. Makarenko en Ocansey gaan eraf voor Jonckheere en Derijck.

66' tweede helft, minuut 66. Lommel geeft niet op. Zaroury test Jakubech, die staat goed te keepen.

65' tweede helft, minuut 65.

61' tweede helft, minuut 61. 0-2 Chevalier. Lommel kreeg de beste kansen, maar het doelpunt valt aan de overkant. Teddy Chevalier verdubbelt de voorsprong voor Kortrijk.

59' tweede helft, minuut 59. Jakubech houdt Kortrijk recht. Lommel blijft aandringen. Een krul naar de rechterbovenhoek. De bal wijkt nog even af en Jakubech moet alles uit de kast halen om z'n ploeg op voorsprong te houden. Knappe redding!

59' tweede helft, minuut 59.

55' tweede helft, minuut 55. Ook Kortrijk komt nog eens piepen. Selemani trapt op de vuisten van Svedkauskas.

55' tweede helft, minuut 55. Kadiri laat dé kans op 1-1 liggen. Wat een kans voor Kadiri! Via Moreno en Verschueren belandt de bal voor de voet van Kadiri. Van dichtbij staat hij volledige vrij, maar z'n trap is niet zuiver en gaat naast. Dit was dé kans voor Lommel om gelijk te maken.

50' tweede helft, minuut 50. Lommel krijgt wel kansen, maar de afwerking is telkens niet goed genoeg. De Limburgers zijn wel gretig uit de kleedkamer gekomen.

48' tweede helft, minuut 48. Sterke save Svedkauskas. Selemani zorgt met een kopbal bijna voor de 0-2, ware het niet dat Svedkauskas nog uitpakt met een geweldige parade.

46' tweede helft, minuut 46. Geen wijzigingen voor de tweede helft bij Lommel, wel bij Kortrijk. Dewaele is in de kleedkamer gebleven voor Golubovic.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:47 rust, 20 uur 47. Rust: 0-1. Lommel speelt goed mee met Kortrijk. De bezoekers kwamen op het kwartier op voorsprong na een kopbal van Gueye, maar de overwinning is zeker nog niet binnen.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. Dat scheelde weinig! Verschueren probeert het met een goeie trap van buiten de zestien, maar het levert geen doelpunt op. Wel een corner, maar daar komt geen gevaar uit voort.

43' eerste helft, minuut 43. Moreno zorgt voor de meeste Lommelse dreiging. De gevaarlijkste man bij Lommel laat zich opnieuw zien. Moreno haalt uit met links, maar afwerken lukt niet.

40' eerste helft, minuut 40. Het regent nog altijd in Lommel en het regent plots ook gele kaarten. Nu is het Henkens die geel pakt.

40' eerste helft, minuut 40.

39' eerste helft, minuut 39. Bijna de gelijkmaker. Plots wordt Jakubech bijna verrast door een kopbal van Lemoine, maar het loopt goed af voor de doelman van KV Kortrijk.

38' eerste helft, minuut 38. En daar is ook al de tweede gele kaart. Opnieuw voor een speler van Kortrijk. Stojanovic krijgt geel na een stevige tackle.

36' eerste helft, minuut 36. De eerste gele kaart is een feit. Die komt op naam van Selemani.

35' eerste helft, minuut 35. Daar is opnieuw een corner voor Kortrijk. Er volgt wat gerommel in de zestien en een schotje van Ocansey. Ongevaarlijk.

34' eerste helft, minuut 34. Kans op 0-2. Selemani legt af tot bij Chevalier, die zet zich goed door maar kan zijn schot niet kadreren.

32' eerste helft, minuut 32. Henkens dropt een bal in de box van Kortrijk. Een ploegmaat vindt hij niet, wel de handen van Jakubech.

32' eerste helft, minuut 32.

29' eerste helft, minuut 29. Lommel komt nog eens opzetten. Niet toevallig via Moreno. Een Kortrijk-verdediger kan nog net voorkomen dat hij kan uithalen.

25' eerste helft, minuut 25. Vrije trap net buiten de zestien van Chevalier. De bal gaat naar de tweede zone, maar daar staat niemand om de bal in doel te werken.

20' eerste helft, minuut 20. Zaroury probeert het voor Lommel nog eens van ver. Jakubech heeft geen moeite met zijn lage knal.

20' eerste helft, minuut 20.

17' eerste helft, minuut 17. Dit moet toch wel een koude douche zijn voor Lommel. De ploeg uit 1B speelt goed mee, maar staat na een kwartier wel op achterstand.

14' eerste helft, minuut 14. 0-1 Kortrijk. Een nieuwe hoekschop voor KV Kortrijk en daar valt een doelpunt uit. Gueye kan binnenkoppen! Hij scoort voor de tweede match op een rij. De voorsprong is een feit voor de ploeg uit 1A.

13' eerste helft, minuut 13. Regen. Het regent intussen ook in Limburg. Dat zal de staat van het veld niet meteen ten goede komen.

12' eerste helft, minuut 12. Chevalier probeert Selemani aan de eerste paal te vinden met een lage voorzet. De doelman van Lommel kan onderscheppen.

9' eerste helft, minuut 9.

8' eerste helft, minuut 8. Ook Kortrijk steekt een eerste keer de neus aan het venster. Goeie voorzet van Stojanovic vanop de linkerflank, Gueye kan z'n hoofd er net niet tegen zetten.

8' eerste helft, minuut 8. Moreno Duran duikt opnieuw de zestien van Kortrijk in. Hij zorgt in de openingsfase voor de meeste dreiging.

6' eerste helft, minuut 6. Lommel is na 9 op 9 een ploeg met vertrouwen, dat zie je zo. De Limburgers zijn gretig aan de match begonnen.

4' eerste helft, minuut 4.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste hoekschop van de partij is voor Kortrijk, maar daar komt geen gevaar uit voort.

2' eerste helft, minuut 2. Meteen een goeie kans voor Lommel! De eerste dreiging komt van Lommel. Een mooie combinatie, maar het schot op doel van Zaroury gaat net naast. Dit had een droomstart kunnen zijn voor de thuisploeg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Lommel en Kortrijk hebben de wedstrijd één minuutje vroeger dan voorzien op gang getrapt.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:37 vooraf, 19 uur 37. Nog geen Luka Elsner op de bank. Luka Elsner, de nieuwe trainer van Kortrijk, is niet aanwezig in Lommel. Hij zit nog in quarantaine. De aanwijzingen langs de lijn komen vandaag van Bart Meert.

19:34 vooraf, 19 uur 34. De opstelling van Lommel. Manfred Ugalde (de man die afgelopen weekend een hattrick maakte) blijft uit (corona)voorzorg aan de kant.

19:23 vooraf, 19 uur 23. Jaagt Lommel op een nieuw bekersprookje? Exact 20 jaar geleden haalde Lommel als tweedeklasser de finale van de Beker van België. Het verloor die toen van Westerlo. Ook nu zijn er ambities. De ploeg is in 2021 nog ongeslagen en won z'n laatste 3 wedstrijden in 1B.

19:15 vooraf, 19 uur 15. Deze 11 namen moeten Kortrijk vanavond naar de 1/8e finales zien te loodsen. De nieuwe aanwinst Alexandar Radovanovic mag zich meteen tonen.

19:11 vooraf, 19 uur 11. Eerste match zonder Yves Vanderhaeghe. Na een opeenvolging van nederlagen heeft KV Kortrijk coach Yves Vanderhaeghe afgelopen weekend aan de deur gezet. Het 1-3-verlies tegen Charleroi was de druppel. De Sloveen Luka Elsner is zijn opvolger.

19:10 vooraf, 19 uur 10. Jupiler Pro League Kortrijk zet coach Yves Vanderhaeghe op straat, Luka Elsner neemt over

18:20 vooraf, 18 uur 20. Hoofdcoach niet op de bank bij de thuisploeg. Lommel laat weten dat twee medewerkers van de club positief hebben getest op het coronavirus. "Alle medewerkers die met hen in contact kwamen, gaan in quarantaine. Ook coach Liam Manning is afwezig. Peter van der Veen zal vanavond de honneurs waarnemen", klinkt het.

18:17 vooraf, 18 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1356652225637015557