LIVE: KVM komt vanop de stip op voorsprong tegen RWDM

17:15 tweede verlenging, 17 uur 15. Toch een beter Mechels moment nu. Schoofs zet laag voor en Druijf draait met een man in de rug knap door. Het verdedigende werk van RWDM voorkomt dat Kaya bereikt wordt, maar Shved kan wel trappen. Hij geraakt niet door het bos aan verdedigers dat ondertussen is teruggekeerd.

56' tweede helft, minuut 56.

54' tweede helft, minuut 54. RWDM-doelman Sadin moet zich voor het eerst in de tweede helft tonen. Een goede voorzet naar de tweede paal lijkt een prooi voor Druijf, maar de doelman maakt het gevaar onschadelijk.

49' tweede helft, minuut 49. Opnieuw Nzuzi. Invaller Nzuzi laat zich hier wel even opmerken. Hij pikt een afvallende bal op en twijfelt niet vanop 20 meter. Zijn schot is bijzonder dreigend, maar Mechelen ontsnapt.

48' tweede helft, minuut 48. Wat een actie van Nzuzi. Invaller Nzuzi van RWDM pakt uit met een heerlijke run op de linkerflank. Hij laat twee spelers van KVM ter plaatsen, maar duwt de bal dan net te ver voor zich uit. Coucke pakt makkelijk. Anders was dit een goal voor alle samenvattingen geweest.

47' tweede helft, minuut 47. Begin tweede helft. Terwijl de hemelsluizen helemaal open staan boven Mechelen is de tweede helft begonnen. Het mag wat meer zijn voor de tweede helft.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

16:46 rust, 16 uur 46. Rust. KV Mechelen leidt dankzij een penaltydoelpunt van Druijf aan de rust tegen RWDM, maar in het spel was er van een klassenverschil weinig te merken. KVM begon dominant, maar dat resulteerde nauwelijks in kansen. Tot Van den Bogaert een duidelijke fout maakte op Kabore in het strafschopgebied. Daarna zakte de thuisploeg diep in en was de bal voor RWDM.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. Het is er voorlopig niet aan te zien dat RWDM een klasse lager voetbalt dan KVM. De thuisploeg speelt met 10 mensen voor het eigen strafschopgebied. RWDM zoekt in die muur naar een gaatje, maar vindt het niet.

38' eerste helft, minuut 38. Aanvallend laat Kabore zich zien voor Mechelen. Hij wordt door Defour met een slimme pass gelanceerd en zet strak voor, maar daar is geen ploegmaat. Hij lokte ook de penalty uit.

36' eerste helft, minuut 36. KVM moet niet té gerust zijn. Bij KVM wentelen ze zich momenteel te veel in het comfort van de voorsprong. Het is al RWDM dat de klok slaat na de 1-0. Dat resulteert in een goede kans voor de bezoekers, maar het schot wordt nog geblokt door Peyre.

34' eerste helft, minuut 34.

31' eerste helft, minuut 31. RWDM moet komen. Voor deze wedstrijd is de voorsprong van KV Mechelen een goede zaak. RWDM had gekozen om vanuit de reactie te voetballen, maar moet nu uit zijn schulp komen. Het laat meteen zien dat er voetbal zit in dit 1B-team.

27' eerste helft, minuut 27. 1-0 voor KVM: Druijf mist niet. KVM heeft wat het wou en op basis van het initiatief dat het toonde ook wel verdiende. Druijf zet doelman Sadin op het verkeerde been.

26' eerste helft, minuut 26. Penalty voor KVM !!! Kabore zoekt de een-tegen-een-situatie op. En wordt foutief gestopt door Van den Bogaert. Terecht penalty voor de thuisploeg.

24' eerste helft, minuut 24.

24' eerste helft, minuut 24. Shved en Kabore pakken kort na elkaar elk uit met een goede voorzet, maar KVM mist aanwezigheid in het strafschopgebied.