LIVE: Nieuwkomer Tissoudali trapt AA Gent op voorsprong tegen Heur Tongeren

rust, 18 uur 47. Rust. AA Gent heeft alles onder controle tegen Heur-Tongeren. Debutant Tissoudali maakte er na een half uurtje voetballen 1-0 en even later verdubbelde Bezoes de voorsprong. De thuisploeg kreeg nog wel wat kansjes, maar zag ook aanvaller Depoitre geblesseerd uitvallen. Heur-Tongeren kon nog geen enkele keer voor het doel van Roef opduiken. .

eerste helft, minuut 38. Een hoekschop van Dorsch valt op het hoofd van Hanche-Olsen die over kopt. De Buffalo's hebben de wedstrijd stevig in handen. .

eerste helft, minuut 35. Bezoes verdubbelt de score. Ligt de wedstrijd al in een definitieve plooi? Samoise kopt een voorzet van Tissoudali perfect voor doel en Bezoes werkt eenvoudig af: 2-0. Nog 10 minuten tot de rust. .

eerste helft, minuut 30. AA Gent gaat meteen op zoek naar de dubbele voorsprong. Dorsch ziet zijn afstandsschot net naast vliegen en even later slaagt doelman Vandecaetsbeek erin om Depoitre net voldoende te hinderen. .

eerste helft, minuut 24. Tissoudali trapt Gent op voorsprong. Daar is het verdiende openingsdoelpunt! Bezus zoekt en vindt Tissoudali en hij schuift de bal onder doelman Vandecaetsbeek in doel. .

eerste helft, minuut 17. Tissoudali laat zich voor de eerste keer in een blauw-wit shirt opmerken. De Gentse debutant heeft wat vrijheid en zoekt vervolgens Bezoes, maar de Oekraïener kan niet besluiten. Het openingskwartier is intussen afgewerkt. .

eerste helft, minuut 8. Bezoes net niet. De beginfase is zoals verwacht voor de thuisploeg. Dit keer geeft Mohammadi de bal goed mee met Bezoes die voorlangs trapt. .

eerste helft, minuut 4. De eerste kans van de wedstrijd is voor AA Gent. Een schot van Bezoes wordt door Heur Tongeren-doelman Vandecaetsbeek in hoekschop verwerkt. .

eerste helft, minuut 1. Aftrap . De wedstrijd tussen AA Gent en Heur Tongeren is op gang getrapt. Zit er een enorme verrassing in of volgt er een rustige avond voor de Buffalo's? .