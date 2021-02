Kijk vanavond bij Sporza naar FC Luik-Anderlecht in de Croky Cup

FC Luik is in de geschiedenis van het Belgische voetbal geen kleine club. Er prijken immers 5 Belgische titels op de erelijst van Club Luik. FC Luik werd in 1896 de allereerste kampioen van België en voor de eeuwwisseling won de club nog twee titels, in 1898 en 1899. Later volgden nog titels in 1952 en 1953.





Het laatste grootste succes van de club, die nu al jaren in de amateurreeksen resideert, is de overwinning in de Beker van België in 1990. De Luikenaars klopten toen Germinal Ekeren in de finale.





Midden de jaren 90 ging FC Luik financieel ten onder, maar een fusie met Tilleur bracht redding voor de club waar onder meer Robert Waseige jarenlang trainer was. Momenteel wordt het team gecoacht door de Kroatische Belg Drazen Brncic, die op een blauwe maandag nog ooit voor Milan speelde.