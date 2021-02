LIVE: Brakel opnieuw met voeten op de grond, Badji scoort

Fase per fase

48' tweede helft, minuut 48. Het eerste gevaar van de tweede helft komt er na een snelle omschakeling van Club Brugge. Vanaken lanceert Badji. De spits wacht niet op steun en schiet meteen zelf. Te opportunistisch. . Het eerste gevaar van de tweede helft komt er na een snelle omschakeling van Club Brugge. Vanaken lanceert Badji. De spits wacht niet op steun en schiet meteen zelf. Te opportunistisch.

46' tweede helft, minuut 46. Club Brugge heeft de tweede helft op gang gebracht. Het staat 2-1 dus alles kan nog in de tweede helft. . Club Brugge heeft de tweede helft op gang gebracht. Het staat 2-1 dus alles kan nog in de tweede helft.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

20:16 rust, 20 uur 16. Rust. Club Brugge gaat rusten met een bescheiden voorsprong tegen Olsa Brakel. Club was wel heer en meester. Het schrok alleen even bij de gelijkmaker na 9 minuten. . Rust Club Brugge gaat rusten met een bescheiden voorsprong tegen Olsa Brakel. Club was wel heer en meester. Het schrok alleen even bij de gelijkmaker na 9 minuten.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Deryck is overmoedig. Het was lang geleden, maar we zien nog eens een tegenaanval van de bezoekers uit Brakel. Deryck staat tegen twee verdedigers. Hij ontdoet zich van Mitrovic, maar maakt dan een opzichtige duwfout op Denswil. . Deryck is overmoedig Het was lang geleden, maar we zien nog eens een tegenaanval van de bezoekers uit Brakel. Deryck staat tegen twee verdedigers. Hij ontdoet zich van Mitrovic, maar maakt dan een opzichtige duwfout op Denswil.

41' eerste helft, minuut 41. Okereke net niet ! Okereke duwt de 3-1 net naast het doel van doelman Otte. Sobol lanceerde hem uitstekend, maar de spits moest zich te erg strekken en raakt de bal niet zuiver. Voor de match is het goed dat de 3-1 nog even uitblijft. . Okereke net niet ! Okereke duwt de 3-1 net naast het doel van doelman Otte. Sobol lanceerde hem uitstekend, maar de spits moest zich te erg strekken en raakt de bal niet zuiver. Voor de match is het goed dat de 3-1 nog even uitblijft.

38' eerste helft, minuut 38. Een schicht van Van den Keybus . De jonge Van den Keybus (19) pakt uit met een mooie actie. Hij snijdt in het strafschopgebied naar binnen, voorbij zijn verdediger, en knalt hard. Via de onderkant van de lat gaat de bal opnieuw het veld in. Dit had beter verdiend. . Een schicht van Van den Keybus De jonge Van den Keybus (19) pakt uit met een mooie actie. Hij snijdt in het strafschopgebied naar binnen, voorbij zijn verdediger, en knalt hard. Via de onderkant van de lat gaat de bal opnieuw het veld in. Dit had beter verdiend.

34' eerste helft, minuut 34. Vanaken bijna. Toch nog eens een moment van opwinding. Vanaken trapt een vrije trap van net buiten het strafschopgebied rakelings over. Ook Chong wou graag trappen, maar hij moet zich schikken naar de wensen van Vanaken. . Vanaken bijna Toch nog eens een moment van opwinding. Vanaken trapt een vrije trap van net buiten het strafschopgebied rakelings over. Ook Chong wou graag trappen, maar hij moet zich schikken naar de wensen van Vanaken.

31' eerste helft, minuut 31. Brakel komt nu al een tijdje niet meer onder de Brugse omknelling uit. Ze wachten met 11 spelers Club Brugge op en de thuisploeg heeft geen haast. Resultaat: weinig kansen. . Brakel komt nu al een tijdje niet meer onder de Brugse omknelling uit. Ze wachten met 11 spelers Club Brugge op en de thuisploeg heeft geen haast. Resultaat: weinig kansen.

28' eerste helft, minuut 28. Club Brugge domineert zonder echt door te drukken. Een goede voorzet van Van der Brempt is voor Badji bedoeld, maar Cordie verdedigt andermaal goed. Brakel verweert zich kranig. . Club Brugge domineert zonder echt door te drukken. Een goede voorzet van Van der Brempt is voor Badji bedoeld, maar Cordie verdedigt andermaal goed. Brakel verweert zich kranig.

21' eerste helft, minuut 21. Badji maakt er 2-1 van. Club Brugge staat niet achter, maar opnieuw voor. Sobol mag ongehinderd voorzetten en ook Badji wordt veel te weinig in de weg gelegd. Hij scoort knap met het hoofd. Dit is een goal die een verschil in niveau verraadt. . Badji maakt er 2-1 van Club Brugge staat niet achter, maar opnieuw voor. Sobol mag ongehinderd voorzetten en ook Badji wordt veel te weinig in de weg gelegd. Hij scoort knap met het hoofd. Dit is een goal die een verschil in niveau verraadt.

19' eerste helft, minuut 19. Bijna 1-2. Opeens komt Brakel er snel en goed uit. Het is drie tegen drie. Deryck ziet zijn kans en schiet zelf. Het schot is veelbelovend, wijkt nog even af op ploegmaat Nelis en gaat dan rakelings naast. . Bijna 1-2 Opeens komt Brakel er snel en goed uit. Het is drie tegen drie. Deryck ziet zijn kans en schiet zelf. Het schot is veelbelovend, wijkt nog even af op ploegmaat Nelis en gaat dan rakelings naast.

16' eerste helft, minuut 16. Trainer Clement vraagt om meer tempo. De bezoekers uit Brakel houden het bij balverlies goed gesloten achteraan, maar vergis u niet, in balbezit proberen ze te combineren. Voorlopig speelt Club inderdaad te traag om een kans te creëren. . Trainer Clement vraagt om meer tempo. De bezoekers uit Brakel houden het bij balverlies goed gesloten achteraan, maar vergis u niet, in balbezit proberen ze te combineren. Voorlopig speelt Club inderdaad te traag om een kans te creëren.

